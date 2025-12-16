Un acuerdo histórico en la sanidad andaluza: una bolsa única y la entrada automática de los MIR cuando finalicen

Después de la tempestad, llega la calma o, al menos, eso dice el refrán. El Gobierno andaluz ha conseguido un acuerdo histórico con los sindicatos sanitarios para agilizar el proceso de contratación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras 12 años de bloqueo.

Este llamado Pacto de Bolsa ha puesto de acuerdo a la Junta de Andalucía con Satse, SMA-F (Sindicato Médico), CSIF, CC.OO y UGT y permitirá una contratación de personal sanitario "más ágil y transparente".

Entre otras cuestiones, lo principal es que habrá una bolsa única y los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia.

Un exultante consejero de Sanidad, Antonio Sanz, salió a contarlo junto al director de personal del SAS, José Luis Sedeño, y la directora gerente, Valle García, nada más anunciar este acuerdo. "Es un día muy importante para la Sanidad pública andaluza. Un día histórico".

Sobre todo porque este acuerdo llega en medio de un nuevo baile de cifras entre la Junta y Amama por las mujeres afectadas por el cribado de cáncer y de una huelga de médicos contra el Estatuto Marco.

El propio consejero ha citado a los medios de comunicación este lunes a primera hora para aclarar que el presidente Juanma Moreno se refirió a una "media mundial" este fin de semana en un acto en Barcelona al hablar de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama --2.317 de manera oficial-- que han podido desarrollar un tumor maligno.

En declaraciones a los medios, Sanz ha recordado que este porcentaje "es lo que siempre hemos dicho: que el 99% de las mujeres con bi-rad 3 no tienen cáncer de mama", sin referirse en concreto a las 2.317 a las que se le han hecho las pruebas recientemente, de las que no darán los resultados por protección de las pacientes.

"Llevamos muchos años de complejidad, excepciones y parches. Desde 2013 llevábamos anunciando que había que cambiarlo", reconoció el consejero, quien ha visto alcanzado este objetivo a los dos meses de ser nombrado tras la crisis de los cribados precisamente.

Desde el Gobierno andaluz aseguran a este periódico que este acuerdo supone "un vuelco". Sobre todo, apuntan, porque estos sindicatos "hace un mes y medio estaban todos en la calle manifestándose contra la Junta".

El nuevo acuerdo introduce una bolsa única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales. “Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición”, ha destacado el consejero, que ha puesto en valor la previsibilidad y la equidad del nuevo modelo.

Contratación en coberturas urgentes

Asimismo, el pacto refuerza la agilidad en la contratación, especialmente relevante para sustituciones, coberturas urgentes y especialidades deficitarias. “Ganar velocidad no significa perder garantías; significa organizar mejor el sistema sin renunciar a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, ha subrayado Sanz.

El nuevo marco también incorpora mecanismos de transparencia real y seguimiento continuo, con información periódica y datos accesibles sobre el funcionamiento de las bolsas. “Este pacto pone luz donde antes había demasiadas zonas grises”, ha señalado el consejero.

Otra de las novedades relevantes es la regulación clara del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales.

“No miramos para otro lado ante la escasez; la gestionamos con reglas claras, evitando improvisaciones en los centros”, ha afirmado.

El pacto incorpora además medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. “El sistema no es neutro: protege a quien más lo necesita”, ha indicado Sanz.

Para Antonio Sanz, este acuerdo tiene un impacto positivo para el conjunto del sistema, ya que supone “más claridad, más equidad y menos carga administrativa para los profesionales".

El modelo anterior se apoyaba en un pacto firmado en 2005, vigente desde 2008 y denunciado en 2013 por la propia Administración por no responder a las necesidades reales del sistema que regula el sistema de selección de personal estatutario temporal en el sistema sanitario público andaluz.

A su vez, desde la Junta son conscientes de que el acuerdo alcanzado confirma el inicio de una nueva etapa de entendimiento con las organizaciones sindicales.

Todo ello para llevar a cabo la reforma integral del SAS anunciada por Juanma Moreno y poder cumplir su otra promesa, la contratación de más de 4.300 profesionales sanitarios, entre ellos,¡ hasta 1.300 médicos.