Juanma Moreno: "Si Pedro Sánchez tiene que llevar a su partido a una agonía lenta y dura para salvarse, lo va a hacer"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se mira en el espejo de Extremadura, Castilla y León o Aragón, donde sus respectivos gobiernos se han visto forzados a convocar elecciones "porque no les han dejado gobernar".

No es el caso de Andalucía, ha subrayado Moreno, quien ha destacado que "sin mayoría no hay estabilidad ni presupuestos". Es lo que ha pasado en las comunidades que ha citado durante su intervención en un desayuno de Europa Press en Jerez.

El presidente de la Junta ha insistido en que las elecciones en Andalucía serán a final de la primavera. Nada le fuerza a hacerlas antes, ha subrayado, porque goza de una mayoría que da estabilidad al Gobierno andaluz. "Somos una isla", ha resumido.

No ocurre lo mismo en Aragón, Castilla y León o Extremadura, ha insistido, donde "no les han dejado gobernar Vox" y tampoco han podido aprobar presupuestos.

"Andalucía aprueba su Presupuesto, que entra en vigor el 1 de enero", ha señalado el presidente andaluz, una cuestión que da "confianza" a inversores y empresarios.

Pedro Sánchez

Así, solo si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las elecciones generales, Moreno convocará antes de la fecha estimada, a final de la primavera.

Con las elecciones en el futuro más inmediato, Moreno ha señalado que la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra) apunta a "una gran mayoría que apuesta por la estabilidad y la serenidad" en la comunidad.

Esa estabilidad, ha abundado el presidente de la Junta, ha hecho posible que Andalucía "haya crecido por encima de la media de España estos años". "Andalucía prefiere su propia fórmula de estabilidad y serenidad", ha añadido.

El presidente ha aprovechado su intervención para destacar la importancia de la figura de los autónomos y emprendedores en la economía andaluza: "Son la fuerza de Andalucía, sostienen a miles de familias".

Para Moreno, parte del éxito de la economía andaluza, que "juega en la parte alta de la tabla en temas macroeconómicos" se explica gracias a los autónomos.

Así, Andalucía ha sumado casi 70.000 nuevos autónomos desde 2018, cuando el PP llegó a la Junta de Andalucía. "Uno de cada tres nuevos autónomos que se registra en España lo hace en Andalucía", ha añadido Moreno.

"El sector crece a lo ancho. Un 17 por ciento de ellos, más de 100.000, cuenta con entre 1 y 7 asalariados. Emplean a más de 221.000 andaluces", ha desgranado el presidente andaluz.

Para Moreno, los autónomos "son el germen de futuras empresas" porque hay compañías de 5.000 trabajadores "que no salen de la nada, tienen un origen, a veces en un autónomo, en una idea".

"Hoy Andalucía crea más empleo en general que el resto de comunidades. 3,6 millones de empleos. Hemos bajado durante 55 meses consecutivos el paro. Todo esto no sería posible sin vosotros, los autónomos", ha señalado Moreno.

Corrupción

Sobre los últimos escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo central, Moreno ha señalado que la situación del Gobierno de Sánchez es "complicada" puesto que no cuenta con una mayoría política ni social.

Además, "el Gobierno central está atrapado en una maraña de supuesta corrupción y de situaciones internas complicadas".

Sin embargo, "todos sabemos que Sánchez es un superviviente y va a mirar por él y solo por él. Si para salvarse tiene que llevar a su partido a una agonía lenta y dura, lo va a hacer, como en Extremadura, que ha puesto un candidato que no es el mejor, pero ha preferido sacrificar al PSOE de Extremadura por sus intereses".

Para Moreno, "es el momento de que los dirigentes del PSOE empiecen a tomar conciencia de que tienen un problema que se llama Pedro Sánchez".