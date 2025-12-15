El Gobierno andaluz acuerda con los sindicatos agilizar la bolsa laboral de sanitarios del SAS tras 12 años de bloqueo

El consejero de Sanidad en Andalucía, Antonio Sanz, en una reunión con sindicatos médicos. Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos sanitarios Satse, SMA-F (Sindicato Médico), CSIF, CC.OO y UGT para mejorar el sistema de incorporación de profesionales al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El mismo ha sido anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El objetivo es que la contratación del personal sanitario sea "más ágil, transparente y justa", ha señalado este último.

Por el momento se desconocen los detalles del mismo. No obstante, el presidente lo ha celebrado con efusividad: "Es un avance muy esperado".

En la misma red social, el consejero de Sanidad ha precisado que este acuerdo "responde a una necesidad clara tras 12 años de complejidad e inseguridad administrativa. Ganan los profesionales, los centros y la ciudadanía".

El consejero de Sanidad defendió la semana pasada durante una comisión en el Parlamento las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno para la estabilidad de los profesionales sanitarios, las mejoras de las condiciones laborales y la retribución de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2019.

El aumento de profesionales

Durante su comparecencia, el consejero destacó que la plantilla del Servicio Andaluz de Salud ha pasado de contar con 101.000 profesionales en 2018, a rozar los 130.000 en 2025, lo que supone un refuerzo de más de 28.000 nuevos profesionales y un crecimiento del 28%.

Las cifras fueron contestadas por la oposición de izquierdas y Vox, que han acusado a la Junta de hacer "magia" para limpiar una nefasta gestión".

"El sistema cuenta ahora con más de 30.000 médicos, 6.700 más que en 2018, y 37.000 enfermeras, 8.400 más que antes de la llegada de este gobierno", precisó.

Antonio Sanz destacó los 4.371 nuevos profesionales aprobados en el Consejo de Gobierno del pasado 22 de octubre divididos entre 3.893 efectivos y 478 plazas MIR, de los cuales 2.292 se habrán incorporado al sistema sanitario antes de que finalice el presente año.

Plazas de difícil cobertura

Además, el Gobierno andaluz sacará a concurso 364 plazas de médico de familia y pediatra a primeros de este 2026. Serán para puestos "de difícil cobertura", pueblos de la comunidad donde los sanitarios rechazan sistemáticamente las plazas.

Será la primera de las tandas de estos procesos para garantizar la atención sanitaria en las zonas de difícil cobertura. Procesos que serán sin examen, solo con un concurso de méritos.

Los contratos, además, durarán dos años al menos. Y acceder a uno tendrá ventajas a futuro, porque puntuarán extra en los siguientes concursos a los que se presente el sanitario.

Con esos mimbres, el Gobierno andaluz quiere zanjar un problema que la comunidad arrastra hace años: las zonas donde hay carestía de médicos de familia y pediatras en los centros de salud con poco personal.