La exalcaldesa socialista de Maracena, de nuevo en la picota judicial: le investigan un patrimonio de 600.000 euros

La construcción de una gasolinera y su licencia de actividad siempre planeó como germen del sonado secuestro en febrero de 2023 de Vanessa Romero, una concejala de Maracena, que llevaba ese día en su coche documentos relacionados con el asunto, y que acabó en el maletero atada con bridas.

Aquella causa se archivó para los representantes políticos investigados, entre ellos la exalcaldesa de la localidad, Berta Linares, y el que fue secretario de Organización del PSOE andaluz Noel López, su primo, también exalcalde y actualmente diputado andaluz.

Únicamente será juzgado la pareja de la exalcaldesa de la localidad Berta Linares, como presunto autor del rapto, el próximo mes de febrero. Aunque finalmente fue absuelta de aquellos hechos, Linares acabó perdiendo la Alcaldía en aquellas elecciones municipales, cuando unos días antes tenía las encuestas y el ambiente político a favor.

Sin embargo, la exalcaldesa de nuevo está en la picota judicial, precisamente por la autorización de esa gasolinera siendo ella concejala de Urbanismo.

La Guardia Civil le investiga a ella y a su entorno familiar un patrimonio inmobiliario superior a los 600.000 euros, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

Los hechos que investiga este juzgado parten de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Quiero Maracena.

Los mismos se remontan a noviembre de 2012, cuando el Ayuntamiento adjudicó un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un centro comercial y un aparcamiento subterráneo que incluía una gasolinera.

El expediente quedó paralizado debido a un requerimiento judicial y la gasolinera comenzó a operar a finales de 2022, presuntamente sin tener la licencia de actividad en vigor.

Por ello, la encausada tendrá que declarar en calidad de investigada el próximo 29 de enero ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada por un presunto delito de prevaricación.

La Guardia Civil ha aportado a la causa un informe patrimonial requerido por el juzgado sobre Berta Linares y su entorno familiar.

En el mismo, los investigadores identifican diversas operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales", en alusión a la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o de vehículos de alta gama por valor de 48.000 euros, sin que conste anotación de financiación alguna.

En concreto, Linares tiene en propiedad dos parcelas adquiridas en el año 2011 junto a su entonces pareja.

Una de ellas, por un importe de 85.644 euros, pagados una parte en efectivo (6.000 euros) y la otra mediante un préstamo hipotecario (79.644 euros), resultando hipotecado el piso propiedad de sus padres y que se cancela en el año 2018, sin que los agentes hayan podido constatar la trazabilidad de dichos pagos, con la información analizada.

En concreto, estas dos fincas proceden de un Proyecto de Reparcelación realizado por el Ayuntamiento de Maracena con fecha 26 de noviembre de 2010, certificándose por el entonces alcalde y primo suyo, Noel López.

La Guardia Civil contextualiza la relación del dueño de la citada gasolinera con el Ayuntamiento de Maracena en ese mismo año, presentándose en 2011 a la licitación que finalmente le es adjudicada al año siguiente. La misma quedó paralizada en 2013 por problemas de normativa con la Junta de Andalucía.

En este contexto temporal, concretamente en 2011, la entonces concejala de Urbanismo adquiere esos dos solares. Los agentes no han encontrado una vinculación patrimonial directa entre ambos, ni tampoco logran dilucidar un beneficio económico directo fruto del supuesto delito de prevaricación por el que es investigada.

Sin embargo, sí creen que los datos recabados evidencian una posible red de influencia o conexión familiar en el ámbito municipal que precede a los hechos investigados por prevaricación.

De ahí que la Guardia Civil plantee en su informe "la idoneidad" de ampliar la investigación patrimonial a quien era alcalde de Maracena durante la tramitación inicial del expediente presuntamente irregular y la posterior construcción de la gasolinera. No obstante, este último aún no consta como investigado ni está citado a declarar.

Volvió el PSOE a la Alcaldía

En abril de 2024, los votos de PSOE, IU y Maracena Conecta (MC) propiciaron el cambio en la Alcaldía de este municipio del área metropolitana de Granada, pero ya sin Berta Linares como alcaldesa.

Así, los socialistas volvieron a gobernar en la localidad granadina poco más de un año después de aquel siniestro secuestro de la concejala.

Todo ello, tras prosperar la moción de censura debatida en pleno contra el hasta entonces alcalde, Julio Pérez, del PP, al que relevó el socialista Carlos Porcel, que hoy día sigue gobernando el municipio.