Andalucía propone un "contrato de convivencia" entre turistas y vecinos para limar asperezas entre las partes

La Junta de Andalucía ha presentado este martes El Trato Andaluz, una campaña que busca abrir una nueva etapa en la relación entre quienes visitan la comunidad y quienes la habitan.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, defendió durante el acto celebrado en Málaga que la región “quiere seguir creciendo como destino, pero sin renunciar a su personalidad”, y reivindicó el modelo andaluz como ejemplo de cómo gestionar la llegada de visitantes “sin perder la esencia”.

La iniciativa, desarrollada por la agencia PS21, se articula como un “contrato de convivencia” con ocho compromisos que apelan tanto al visitante como al ciudadano.

La idea es clara: reforzar la corresponsabilidad y fomentar un turismo que cuide el entorno social y cultural, en un momento en el que la presión turística se ha convertido en materia de debate público en muchas ciudades europeas.

Bernal subrayó que este pacto no se limita a una campaña de imagen, sino que forma parte de un proceso más amplio que incluye la futura Ley del Turismo Sostenible, el Compromiso Ético del Turismo y el nuevo Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local, herramientas con las que el Gobierno andaluz quiere anticiparse a los posibles efectos de un sector que no deja de crecer.

La campaña recurre a vecinos reales de distintos puntos de Andalucía, grabados en sus escenarios cotidianos, y utiliza una reinterpretación del popular “Tengo un trato” de la jerezana Mala Rodríguez, una elección pensada para conectar con el sentimiento identitario que la Junta considera uno de los grandes activos del destino.

Trato andaluz

Además de difundirse en medios convencionales, El Trato Andaluz también estará presente en comercios, restaurantes, alojamientos y transportes, con el objetivo de que el mensaje llegue directamente al turista durante su estancia.

Según el análisis previo realizado por Turismo de Andalucía, el orgullo de pertenencia es uno de los elementos que mejor cohesiona a la ciudadanía y que ha servido de base para diseñar los ocho puntos del acuerdo simbólico.

Con esta iniciativa, la Junta busca consolidar un modelo turístico que evite tensiones con la población local y que permita a Andalucía seguir liderando el sector sin comprometer su equilibrio social ni su identidad.