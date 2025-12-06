Fallece en Jaén un joven de 27 años al volcar una furgoneta en la autovía A-44 en Campillo de Arenas

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía (imagen de archivo). Junta de Andalucía

Se ha evacuado a otro joven de 22 años herido al hospital de Neurotraumatología en Jaén.

Un joven de 27 años de edad ha muerto a última hora del viernes al volcar una furgoneta en la localidad jiennense de Campillo de Arenas, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente de tráfico se ha producido en la autovía A-44 sobre las 23:14 horas, cuando varios conductores que transitaban por la zona han alertado del vuelco de una furgoneta en una curva en el kilómetro 68 en sentido Granada.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para liberar a uno de los afectados que quedó atrapado bajo el vehículo.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado el fallecimiento del joven de 27 años y ha evacuado a otro ocupante herido, de 20 años, al hospital de Neurotraumatología de Jaén.