Muere un hombre en Almería tras caer su vehículo a una acequia sin agua: los bomberos han rescatado el cadáver

Un hombre ha fallecido en Oria, Almería, tras salirse de la vía el vehículo que conducía y caer en una acequia sin agua. El cadáver fue rescatado por los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense tras recibir el aviso de los servicios sanitarios a las 12:40 horas. Al lugar del accidente acudieron efectivos del parque de Albox y agentes de la Guardia Civil. Por el momento, no se conocen más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

Los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense han rescatado este miércoles el cadáver de un hombre tras salirse de la vía el vehículo que conducía en el municipio de Oria, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el Teléfono 1-1-2 atendió a las 12:40 horas un aviso de los servicios sanitarios que reclamaban la presencia de los Bomberos en la calle Cuesta de los Molinos en Oria.

Hasta allí se desplazaron efectivos del parque de Albox y agentes de la Guardia Civil.

Posteriormente, los Bomberos han informado que rescataron el cuerpo sin vida del ocupante de un vehículo que se había salido de la vía y caído en una acequia sin agua.

Por el momento, no hay más información de las circunstancias en las que se ha producido el suceso.