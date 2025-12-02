La verdad tras la 'atracción infantil' que imita a la Virgen del Rocío: el autor dice que es una "obra de arte"

El evento incluyó música, actuaciones y actividades populares, defendiendo la libertad, la alegría y la visibilidad como valores centrales, inspirados en la figura de Ocaña.

La instalación, destinada exclusivamente a niños y sin fines comerciales, buscaba reflexionar sobre cómo lo religioso se integra en la vida cotidiana desde el humor y la participación.

La pieza formaba parte de unas jornadas culturales en Sevilla sobre la relación entre folclore, religión y tradición, homenajeando el legado del artista Ocaña.

Una obra de arte de Álex Peña, que imita al palio de la Virgen del Rocío y emite la Salve Rociera, generó polémica al viralizarse como supuesta atracción infantil.

Una 'atracción de feria' que imitaba al palio de la Virgen del Rocío en su caminar por las arenas. Música con la Salve Rociera. Una combinación que despertó la curiosidad de muchos, la indignación de otros y la protesta de Abogados Cristianos.

El vídeo, que se hizo viral este pasado fin de semana en redes sociales fue la comidilla de las redes sociales. ¿Es una atracción infantil y religiosa? ¿Una mofa? ¿Un homenaje a la Blanca Paloma?

Nada de eso. Ni feria, ni atracción ni de pago. Se trata de una obra de arte de Alex Peña, quien abordó el pasado fin de semana la relación del sur de España con lo religioso desde lo popular y lo folklórico.

El 'palio' de la Virgen del Rocío para niños solo estuvo encendido unas 4 horas. Y lo hizo dentro de unas jornadas donde trataba justamente sobre lo popular, lo religioso y el poso del legado de Ocaña, artista sevillano muy ligado a todo esto.

Dentro de esas jornadas, que se titularon 'Y lo demás no es nada. De Ocaña a Califato ¾', estaba la 'atracción' rociera.

En Sevilla

"El primer bloque dará paso a la activación de “ROCÍO”, la máquina escultórica creada por Álex Peña a modo de trono, que se emplazará en la Plaza del Pelícano, sobre el que podrán subir niños y niñas evocando una procesión laica llena de color, humor y participación ciudadana", explican los organizadores a EL ESPAÑOL.

Cartel de la fiesta celebrada en Sevilla. EE Sevilla

La atracción, que en realidad era una propuesta artística, "no se comercializa no tiene monetización", añaden fuentes de la organización, quienes subrayan que no hay intención alguna en ridiculizar a la Virgen del Rocío.

Las jornadas, resumen, eran una aproximación a "la cultura popular y cómo nos relacionamos con el folclore y la tradición". En ese contexto enmarcan la obra de "ROCIO".

"Es una pieza más de cómo lo religioso es parte de lo cotidiano. Era una reflexión", indican. Una forma, además, de hablar del legado de Ocaña instalado en un espacio "donde solo entraban los niños, no los adultos" y que jamás quiso crear polémica, insisten.

Una atracción de la Virgen del Rocío divide a las redes sociales

La jornada, que se celebró en Sevilla el fin de semana pasado, contó con la actuación de Califato ¾, "uno de los colectivos musicales más innovadores y provocadores del panorama español actual", señalan los organizadores.

Junto a ellos cantaron el coro de Cantillana, que estrenó su versión del 'Romance a Ocaña' de Carlos Cano, a lo que siguió "una celebración colectiva con migas con chorizo, música y sesiones de DJ a cargo de Xispazo y Dalila".

Ocaña

La programación pretendía ser una fiesta, una convivencia y una reivindicación "en sintonía con el espíritu de Ocaña", quien siempre habló de "libertad, alegría y visibilidad".

Pero, ¿quién es Ocaña? ¿Y quién es el artista que le ha hecho el homenaje a través de la atracción de la Virgen del Rocío?

Ocaña es José Pérez Ocaña. Nacido en Cantillana, en 1947, murió en 1983. "Pintor, performer y símbolo de la lucha LGBTIQ+ durante la Transición", destacan los organizadores del homenaje.

"Su obra, profundamente ligada a la cultura popular andaluza, reivindicó la identidad, el deseo y la celebración como actos políticos", añaden. No se entiende su obra sin lo folklórico, lo religioso y lo reivindicativo desde la celebración, desde la fiesta.

"La fiesta y el vino"

"En la vida lo importante es el amor, la fiesta y el vino, lo demás no es nada", señalan los organizadores que es "la frase que dio título a esta jornada y que resume una filosofía vital que sigue resonando en la contemporaneidad".

La obra de Ocaña es pictórica, sí. Pero también lo fueron sus actuaciones por las Ramblas de Barcelona travestido; sus relatos; sus episodios vestido de mujer que canta a la Virgen a su paso por la calle... Mezclaba la religión con lo profano y todo ello desde la militancia de la visibilidad LGTBiQ+.

El artista que ha provocado con su propuesta sobre la Virgen del Rocío es la mente tras las jornadas del pasado fin de semana. Se trata de "Alex Peña (Alicante/Sevilla), creador escénico y actor" así como "titulado Superior en arte dramático (ESAD Sevilla)".

"Esqueleto"

El artista acuñó el término "EXODRAMA, lenguaje escénico que genera representaciones a partir de cualquier contexto que no pertenezca directamente a la obra en la que basa su acción. Una pieza exodramática se sitúa conceptualmente en una capa fuera de la obra, pero sujeto a ella cual exoesqueleto a su esqueleto".

En su obra artística se mezclan lo crítico, el humor, la poesía visual y la experimentación con nuevos formatos. Lo prueba su obra "ROCIO".