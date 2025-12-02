Revés judicial a Amama: la Fiscalía archiva su denuncia por borrado de datos sobre cáncer de mama en el SAS

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, atiende a los medios tras una reunión mantenida con la ministra de Sanidad, Mónica García. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de la asociación Amama por el supuesto borrado de datos sobre el cribado de cáncer de mama en el SAS. El Ministerio Fiscal concluye que el sistema colapsó por la gran cantidad de consultas, pero no hubo borrado de datos ni delitos de revelación de secretos o daños informáticos. Las investigaciones confirmaron que los datos clínicos de las pacientes están íntegros y no existe constancia de manipulación o borrado intencionado. Amama centralizó los casos de mujeres afectadas y denunció inicialmente al Servicio Andaluz de Salud y al Gobierno andaluz tras los fallos en el sistema de cribado.

Revés judicial a la asociación Amama. La Fiscalía de Sevilla ha comunicado este martes que archiva su denuncia por borrado de datos sobre el cribado de cáncer de mama. Lo que ocurrió, explica el ministerio fiscal, es que el sistema colapsó por la gran cantidad de consultas.

Así, la Fiscalía descarta los delitos de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos que alegó la asociación Amama de Sevilla.

Amama, cabe recordar, es una asociación de mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama. La organización centralizó desde el primer momento los casos de personas que se habían visto afectadas por los fallos en el sistema de cribado.

En los primeros momentos de esa crisis sanitaria, acudieron a los Juzgados para denunciar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al Gobierno andaluz. Entendían que se había borrado datos de mujeres afectadas por el cáncer de mama de sus expedientes digitales.

Sin embargo, la Fiscalía ahora explica que nunca se borraron datos. En realidad, y tal y como avanzó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo que se produjo fue una avalancha de consultas que, lógicamente alertadas por las noticias de fallos en la detección de cáncer, accedieron a sus expedientes en Internet.

Juicio

Esto provocó que el sistema colapsara, pero no hizo desaparecer datos, señala la Fiscalía, quien entiende que no ha lugar a una apertura de juicio por este caso y archiva la causa.

Resalta también la Fiscalía que los datos clínicos que obran en la historia médica de las denunciantes "son íntegros, auténticos y coincidentes" y "no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".