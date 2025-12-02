Los médicos que vayan a zonas rurales de Andalucía tendrán más puntos para conseguir su siguiente puesto en el SAS

La tos ferina es una enfermedad que ataca principalmente a niños y lactantes.

Las claves nuevo Generado con IA El SAS convocará 364 plazas para médicos en zonas rurales de difícil cobertura en Andalucía en 2026, mediante concurso de méritos y contratos de al menos 2 años. Los médicos que trabajen en estas zonas obtendrán más puntos en futuros procesos selectivos para acceder a plazas más demandadas en el SAS. La medida busca atraer profesionales a centros de salud rurales y permitirá añadir más especialidades si se detecta la necesidad. El consejero de Sanidad destaca que la iniciativa mejorará la planificación de recursos y la estabilidad de las plantillas en áreas rurales.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará 364 plazas para médicos en zonas de difícil cobertura este 2026. Para conseguirlas no hará falta una oposición, sino solo un concurso de méritos y el contrato será de, al menos, 2 años.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha señalado que estos puestos puntuarán más en los futuros concursos para plazas más demandadas.

El Gobierno andaluz quiere atraer así a médicos para las zonas rurales donde tiene más dificultades para llenar los centros de salud y ambulatorios.

De esta forma, el año que viene se convocarán hasta 364 plazas de médicos de familia y pediatras para estos puestos, aunque se podrán ir sumando especialidades si se detecta que es necesario.

Quienes ocupen estos puestos en zonas rurales tendrán ventaja en futuros procesos porque los puntos de tiempo de servicio en los procesos selectivos futuros darán "un peso determinante a la experiencia profesional y uno superior a quienes ocupen estos puestos en procesos futuros", ha explicado Sanz.

Procesos

"Primamos a esos profesionales en procesos selectivos", ha añadido el consejero de Sanidad, quien ha detallado que en enero saldrán hasta 320 puestos de esta convocatoria y que, cuando se resuelva la Oferta de Empleo Público (OPE) y concurso de traslados, se convocarán los demás.

Los puestos que salgan como de difícil cobertura deberán haber salido a oposición al menos dos veces. Y si quedaron desiertos podrán incorporarse a esta convocatoria.

Esta iniciativa, ha destacado el consejero, "mejora la planificación de recursos y continuidad asistencial que requieren de atención reforzada" y ayuda a "reforzar y estabilizar plantillas en las áreas rurales".