Los padres de Sharit, la niña de 16 años hallada muerta en Jaén con una amiga: "Es muy segura y jamás la vimos triste"

Las claves nuevo Generado con IA Los padres de Sharit, la joven hallada muerta junto a una amiga en Jaén, aseguran que su hija era una chica segura, alegre y sin signos de depresión o tristeza. La familia ha pedido más iluminación y seguridad en los parques públicos, aludiendo a incidentes previos en la zona y cuestionando las condiciones del lugar donde ocurrieron los hechos. El padre de Sharit sostiene que su hija no tenía motivos para suicidarse y plantea dudas sobre la hipótesis del suicidio, solicitando una investigación exhaustiva. Se ha activado el protocolo de autolesiones en el entorno educativo de la otra menor, Rosmed, quien sí estaba bajo seguimiento psicológico, según la familia de Sharit.

Con una fuerza descomunal y una generosidad intachable, los padres de Sharit, la chica de 16 años hallada muerta tras presuntamente ahorcarse junto a una amiga, Rosmed, de 15, han atendido a los medios de comunicación este lunes, en la puerta del tanatorio donde se está velando a su niña y donde, hacia las seis de la tarde, se le realizará una misa funeral.

El gesto, han dicho, es de "agradecimiento" a la solidaridad de la ciudadanía, "a los que les conocen y a los que no" y a los medios de comunicación por la "difusión" que están dando al suceso.

Claudia y Alexander no quieren que el caso "caiga en el olvido". "Agradecemos los minutos de silencio, los días de luto... Pero quiero que tomemos medidas para que esto no siga pasando. Señor policía, puede ser su sobrina; señor alcalde, podría ser su hija. Esto es una alerta que da la vuelta al mundo", ha declarado el hombre, que ha rogado al Ayuntamiento más iluminación en los parques, ya que la luz siempre suele dar más seguridad.

"¿Por qué un parque público a las doce de la noche no tiene luz? ¿Por qué no hay cámaras? Nos consta que en ese parque han pasado más cosas, como violaciones a mujeres, otro ahorcamiento de un policía... Igual las hubiéramos encontrado con vida si hubiera luz. La Policía pasó por la zona buscándolas", ha indicado.

Alexander ha reiterado en varias ocasiones ante los medios de comunicación que su hija no tenía ninguna carencia "ni material ni espiritual", que ella no había podido tomar la decisión de "suicidarse". Que el mismo día en el que sucedieron los hechos, la joven había estado haciendo los deberes que le habían mandado en clase para el fin de semana. "Es extremadamente segura, jamás estuvo triste", ha indicado.

La familia, de origen colombiano, está absolutamente devastada. Se dedican al mundo de la estética, regentando un centro en Jaén, y la menor se estaba preparando precisamente para echar una mano a su familia. "Ella siempre dijo que quería ser veterinaria, pero empezó en la estética y estaba muy feliz. No se arreglaba y ahora siempre llevaba su pelo peinado, secado...", ha declarado el hombre con indignación.

Alexander ha asegurado que su hija no sufría ninguna depresión ni estaba pasando por momentos complicados: "Ella amaba la vida y tenía sueños por cumplir", ha aseverado. Dice que en su casa era habitual comer juntos, explicando cómo les había ido y que ella jamás había manifestado sentirse mal a sus padres. "Además, tiene unas tías maravillosas con las que tiene confianza y tampoco les había dicho nada", ha añadido.

El minuto de silencio convocado. EFE

Siempre que viajaban por trabajo, se la llevaban con ellos. "Nunca se ha quedado con nadie", ha dicho, en respuesta a aquellos que han llegado a decir en redes que tenían a su hija descuidada. "Y ella jamás nos ha dicho que se aburriera con nosotros ni nada por el estilo", ha indicado.

Veían a Sharit alegre, disfrutando de su curso, ilusionada. Aseguran que sus profesores han dicho que aportaba mucho en clase, con una gran disciplina. Además, han comentado que aunque su carácter era dócil, tenía una gran personalidad que dificultaría dejarse manipular.

En este sentido, cuando ha sido cuestionado por los periodistas sobre si la otra menor, Rosmed, pudo inducirla al suicidio, los padres han dicho que puede ser una opción, aunque no lo saben del todo. Al parecer, la familia de Rosmed había manifestado que su hija estaba en tratamiento psicológico, siempre según la madre de Sharit, quien ha dicho que incluso ella ha tratado de animar a la chica en sus bajones de tristeza.

Aunque la principal hipótesis es que ambas se han suicidado, el padre de Sharit no termina de tenerlo claro. Ha dicho que nadie ha dado datos sobre las sogas, que "estaban perfectamente cortadas". "Yo mismo las bajé del árbol", ha insistido, lleno de dolor. "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", ha expresado con rotundidad.

De la misma manera, niega que su hija dejara ninguna carta de despedida. Ella les dijo, al cierre del centro de estética, sobre las nueve y cuarto de la noche, que iba a irse ya para casa. Rosmed, por su parte, había mandado a sus padres un audio donde estaba contenta y dice que habían comprado unas chuches. Nada parecía indicar cómo acabaría la noche ni ahora sus padres imaginan qué pudo ocurrir.

Se cree que Rosmed enviaría un mensaje a Sharit contándole sus intenciones, a lo que Sharit acudió a socorrerla. Lo que se desconoce es qué conversación pudieron tener ambas chicas entre medias.

El padre de Sharit ha apuntado que la noche en la que ocurrieron los hechos, a las 21.41 horas, el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven diciéndole que se iba a quitar la vida, algo que no entiende, ya que supuestamente estaban juntas. Y sobre las 21.45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

Aunque se había publicado que las dos chicas eran compañeras en el módulo de Estética y Peluquería en el IES San Juan Bosco, por un comunicado que publicó el centro, la realidad es que solo Sharit seguía estudiando allí, según ha confirmado la Junta de Andalucía. Así, el padre de Sharit, ha comentado que Rosmed ya no estudiaba en el centro.

Apenas estuvo una primera semana, en septiembre, pero sus padres no podían permitirse pagar el coste de "sus útiles", superior a 300 euros. "¿Por qué no estuvo más atento el instituto de esa niña?", ha preguntado.

Ambas se conocieron en el Instituto El Valle de Jaén en 2023, allí también coincidieron con un tercer chico que se suicidó hace veinte días en Jaén. Se pegó un tiro por la situación familiar que tenían sus padres, según han informado fuentes cercanas al caso.

En este centro se activó el protocolo de autolesiones y se adoptaron las medidas correspondientes con Rosmed, que el siguiente año estudió en el IES Santa Catalina, donde se mantuvo este mencionado protocolo, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

Ese mismo año, Sharit estuvo en otro centro distinto. Según su padre, jamás manifestó sufrir ningún tipo de acoso, a diferencia de la otra joven, e insiste en que se investigue todo bien.