Educación confirma la existencia de protocolos de autolesiones en el caso de una de las menores muertas en Jaén

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha trasladado este lunes su "pésame" y "apoyo" a las familias de las dos menores fallecidas en Jaén, así como al profesorado, alumnado y personal de los centros en los que estudiaron en los últimos años.

En su comunicado oficial, el departamento subraya que se trata de "momentos muy difíciles" y reclama evitar especulaciones mientras la investigación policial sigue su curso.

El texto oficial insiste en que será la Policía quien esclarezca las circunstancias de la tragedia y llama a la “máxima prudencia y tranquilidad” a la opinión pública.

La Junta recalca que, en este contexto, la prioridad es acompañar a las familias, amistades y a la comunidad educativa de la que formaban parte las menores.

No obstante, la nota de Educación permite aclarar ciertos detalles de relevancia sobre la situación académica de las dos jóvenes.

En este sentido, precisa que en el momento del suceso, solo una de las menores estaba matriculada en el IES San Juan Bosco de Jaén, cursando un ciclo de grado medio de Formación Profesional. La otra, que se inscribió inicialmente en el mismo centro, causó baja en septiembre.

De la información aportada por la Administración regional se puede realizar una secuencia de los centros educativos implicados en los últimos años. Y, al mismo tiempo, saber que el IES Santa Catalina, donde una de las menores estudió el curso pasado, "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes".

El mismo dio continuidad a las actuaciones que con anterioridad había iniciado el IES El Valle. Según el comunicado, intervinieron la orientadora y la enfermera escolar, además de haberse llevado a cabo actuaciones en el ámbito familiar.

La activación de ese protocolo implica que el sistema educativo había detectado un riesgo de autolesiones y había puesto en marcha el procedimiento previsto para estos casos, que incluye seguimiento individualizado del alumnado, coordinación con los servicios sanitarios y trabajo conjunto con la familia.

En su mensaje final, Educación reitera el llamamiento a la prudencia informativa hasta que concluyan las pesquisas policiales e insiste en que “es momento de prestar todo el apoyo y el cariño” a las familias, amistades y a la comunidad educativa.

