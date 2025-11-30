Dos muertos en un accidente de tráfico con un turismo implicado en Huétor Santillán (Granada)

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas han fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad granadina de Huétor Santillán. El siniestro se produjo en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras, cuando un turismo colisionó contra el muro de la rotonda. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso de que los dos ocupantes estaban atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria. A pesar de la intervención de los equipos sanitarios y de rescate, ambos ocupantes del vehículo fallecieron.

Dos personas, de las que no ha trascendido la identidad hasta el momento, han fallecido hoy domingo en un accidente de tráfico registrado en la localidad granadina de Huétor Santillán, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras. Testigos del suceso han alertado al 1-1-2 a las 13:40 horas de que un turismo había colisionado contra el muro de una rotonda y solicitaban asistencia sanitaria urgente para sus dos ocupantes, atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria.

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de Bomberos de Granada y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos UVI móviles, así como la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán.

Los dos ocupantes han resultado finalmente fallecidos, según han confirmado fuentes sanitarias.