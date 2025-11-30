Hallan fallecido a un hombre de 70 años tras caer su coche por un terraplén en El Pinar (Granada)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 70 años ha sido hallado fallecido dentro de su vehículo tras caer por un terraplén en El Pinar, Granada. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 170,500 de la N-323, donde el coche se salió de la vía y cayó unos 15 metros. El 1-1-2 recibió el aviso a las 15:15 horas y movilizó servicios de emergencia, bomberos, Guardia Civil y un helicóptero sanitario. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor atrapado en el vehículo.

Un hombre de 70 años ha sido hallado fallecido en el interior de su vehículo que había caído por un terraplén en la localidad granadina de El Pinar, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha atendido a las 15:15 horas una llamada de socorro que alertaba de un turismo caído por un terraplén de unos 15 metros tras salirse de la vía a la altura del kilómetro 170,500 de la N-323, con una persona atrapada en su interior. De inmediato, el 1-1-2 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a mantenimiento de la vía

Hasta el lugar se han movilizado efectivos de los Bomberos de Motril así como un helicóptero sanitario y equipo médico terrestre.

Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.