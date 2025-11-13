Juanma Moreno reta a Pedro Sánchez a un cara a cara en Andalucía: "Que venga a debatir conmigo con rigor"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control del Parlamento andaluz. Europa Press

El ambiente electoral es total en el Parlamento andaluz, tanto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un cara a cara con él en la Cámara andaluza después de que Sánchez lleve semanas lanzando críticas desde el Congreso por la gestión sanitaria y educativa de la comunidad autónoma.

Moreno cree que en las próximas semanas Pedro Sánchez debería venir a Andalucía y asistir al Debate del Estado de la Comunidad que se celebrará en el Parlamento. Sobre todo tras las críticas por la crisis de los cribados que lanzó en su comparecencia a petición propia en el Congreso.

"Podríamos llegar a un acuerdo en la mesa del Parlamento para posibilitar que el señor Sánchez venga a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con rigor y seriedad. Si quiere debatir conmigo, estoy dispuesto", ha aseverado antes de entrar en la sesión de control.

Moreno ha argumentado su petición asegurando que no es la primera vez que Pedro Sánchez "sale a salvar" a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "dada su situación política en Andalucía, donde no levantan las encuestas ni las expectativas ni ilusión".

Ha expresado, no obstante, que le sorprende mucho que desde el Congreso, "se nos haga oposición a los presidentes de comunidades autónomas".

"Que venga y debata con nosotros aquí, porque no tiene ningún sentido que diga mentiras desde las Cortes Generales", ha dicho.

Para Moreno, el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España "tienen problemas muy serios a los que debería dar respuesta el señor Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos desde las Cortes Generales", algo que "nunca" se ha visto en España.

La situación sanitaria

Ya en el interior de la Cámara la sesión ha sido bastante bronca con la crisis de los cribados como máxima protagonista.

En cualquier caso, Juanma Moreno cree la comunidad "saldrá claramente reforzada" de la crisis de los cribados. A día de hoy solo quedan 108 mujeres de las más de 2.200 que había por someterse a las pruebas tras los fallos detectados. Moreno, ha subrayado que hay más de 1.000 millones destinados a esos nuevos planes sanitarios.

En ese rifirrafe con la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inma Nieto, Moreno le ha reprochado que la próxima semana el coordinador de IU, Antonio Maíllo, asistirá a un desayuno en Forum Europa y que "patrocina Asisa", aseguradora privada que se ha convertido en el foco de las críticas de la oposición.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Parlamento María Márquez le ha pedido a Moreno que cree una "comisión de la verdad", de investigación en el Parlamento sobre la gestión de los cribados, así como que la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama pueda comparecer en la Cámara autonómica y no Sánchez como ha solicitado Moreno.

Márquez le ha reprochado a Moreno que aún no saben "qué ha pasado, cómo fue, por qué, cuántas afectadas" hay y "qué se está haciendo" para solucionarlo, que es "realmente lo que queremos saber".

Tras ello, ha afeado al presidente que está "endiosado como un César", y que se dedica a "regañar" a los grupos políticos de la oposición sin darles "ninguna explicación", que es lo que ellos le están reclamando para "saber la verdad", ha subrayado. María Márquez ha acusado a Moreno de estar "siguiendo a rajatabla" en esta crisis "el manual del Ventorro" -en alusión al modo como gestionó la tragedia de la cana de Valencia el Gobierno de Carlos Mazón (PP)-, que pasa por "minimizar el problema, ocultar la verdad y culpar a las víctimas". "En la gestión de esta crisis, usted está demostrando que preside un Gobierno sin alma", le ha espetado la portavoz socialista al presidente de la Junta. Márquez ha aprovechado la sesión de control para reprocharle que este pasado fin de semana celebrara el Congreso del PP-A para que "le aplaudan los suyos" mientras se sigue "sin saber a cuántas mujeres les han repetido la mamografía, cuántas afectadas hay en cada hospital, cuántas biopsias se han hecho ya, cuántas han entrado en el canal de cirujanos y oncólogos". Por su parte, Moreno ha emplazado a Márquez a "no mentir" en relación a los cribados, y le ha replicado que a ella "no le interesa la información". A su juicio, lo único que quiere es "intentar sobrevivir en un grupo político que no arranca socialmente y que no es alternativa" actualmente al PP-A, ha abundado el presidente para agregar que, "como no es alternativa, tiene que elevar la apuesta mintiendo más, chillando más, y radicalizándose más". Juanma Moreno ha aprovechado la sesión de control para denunciar la situación de los cribados en Castilla-La Mancha donde gobierna el socialista Emiliano García-Paje. "Allí 3.000 mujeres de Castilla-La Mancha han estado cinco meses sin poder hacerse mamografías porque quebró la empresa" a la que "se derivaban" dichas pruebas, según ha relatado Moreno. Ha explicado que "lo que hizo" ante esta situación "el Gobierno socialista" de dicha región fue "contratar a la empresa Quirón pagando a mayor precio para que hicieran las mamografías". Además, ha vuelto a recordar que Andalucía está "a la cola de España en gasto y número de usuarios en la sanidad privada", y los "mayores porcentajes" de conciertos sanitarios en la sanidad andaluza se dieron en "la época del PSOE-A", en la que María Jesús Montero fue consejera del ramo. Andalucía tendrá una unidad especial de cáncer de mama, una de colon y usará IA para su detección Justo antes, en el turno de preguntas con Vox, el presidente de la Junta ha advertido de que la "mayoría de estabilidad" que hay en este momento en Andalucía con su gobierno está "en peligro" de cara a las elecciones autonómicas del próximo año porque los partidos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, "entre todos ellos, van a intentar romperla". Moreno ha preguntado a Gavira por qué Vox siempre se "suma al rojo" del PSOE-A, como se pudo ver este miércoles en la votación de las cuatro enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2026 que presentaron los grupos de la oposición. Manifestación en el patio del Parlamento

En una sesión muy bronca, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha tenido que interrumpirla para dar una orden de desalojo de personal de Infoca que se estaba manifestando con una pancarta en el patio de la cámara, frente al hemiciclo, en la que podía leerse "Infoca, antigüedad ya".

Personal de Infoca sacan una pancarta en el patio del Parlamento andaluz. Europa Press

De igual modo, Aguirre ha reprendido a los tres grupos de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, por el hecho de que algunos de sus diputados hayan hecho presencia este jueves en la protesta de un grupo que no llegaba a la decena.

Las manifestaciones en el interior del Parlamento están expresamente prohibidas. Es algo que se introdujo en el nuevo reglamento el pasado mes de julio cuando se incluyó también la prohibición expresa de entrar con camisetas de protestas o grabar vídeos en el interior de la cámara.

En concreto, estos trabajadores, según ha confirmado este periódico, han sido invitados por esos grupos parlamentarios.

Antes de ese episodio, la vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Mestre, abroncaba a los parlamentarios del PSOE que no dejaban hablar al consejero de Sanidad, Antonio Sanz. "Son ustedes unos provocadores natos, les ruego que se circunscriban al reglamento".

No obstante, no ha sido la única manifestación. En la de entrada a Las Cinco Llagas se han concentrado varias decenas de personas procedentes de la Sierra de Cazorla con pancartas alusivas a la situación de la sanidad pública.