Feijóo pide concentrar el voto en el PP para garantizar el cambio y echar al Gobierno "de la corrupción" de Pedro Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo pide concentrar el voto en el PP para garantizar el cambio de Gobierno y desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, señalando a Vox como el principal rival en la derecha. Feijóo argumenta que la dispersión del voto en las últimas elecciones generales impidió al PP gobernar pese a ser la fuerza más votada, y advierte contra 'probar recetas nuevas' como las de Vox. El líder del PP insiste en que los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez hacen urgente el cambio, proponiendo replicar el modelo de 'Gobierno del cambio' implantado por Juanma Moreno en Andalucía. Juanma Moreno defiende la gestión del PP en Andalucía, destacando el aumento del presupuesto en servicios públicos como Sanidad y Educación frente a las acusaciones de recortes o privatizaciones por parte del PSOE.

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido concentrar el voto del cambio en España en su formación para garantizar el cambio de Gobierno en España.

Así lo ha señalado Feijóo en su intervención durante el acto de clausura del XVII Congreso del PP andaluz, que ha reelegido por cuarta vez a Juanma Moreno como presidente de los populares andaluces.

La idea que ha expuesto el presidente nacional del PP es la que ya señalaban responsables del partido este sábado: Vox es el enemigo a batir. Contra la tentación de dispersar el voto en las próximas elecciones generales -y también las andaluzas- hacen fuerzas los populares.

"No hay que dar ningún voto por ganado ni por perdido", señala Feijóo en su intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que el PP tiene que esforzarse porque cada papeleta que llegue a las urnas con intención de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa sea para ellos y no para Vox.

Lo ha explicado de forma clara Feijóo: "Solo hay un camino para el cambio y solo hay un camino para gobernar: el PP". Y para que gobierne el PP, ha añadido, "hay que votar al PP, no hay otro. No os despistéis, si quieres que gobierne el PP, vota al PP".

La idea es cristalina. Porque ya le ocurrió a los populares en las generales de 2023 -"gané pero no goberné", ha recordado Feijóo- que la dispersión del voto a la derecha del PSOE, entre el PP y Vox, privó a los populares de llegar a La Moncloa pese a ser la fuerza más votada.

Por eso advierten ahora contra experimentos y deseos de probar recetas nuevas como las de Abascal. Solo así, señalan desde el PP, se puede desalojar a Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno.

Para el PP que cambie el Gobierno central es urgente. Los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno son la mejor explicación para esa prisa.

Así lo ha recordado Feijóo, quien ha detallado que, "solo en una semana" ha pasado por el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado, un ministro ha mentido y un socio de Gobierno ha dado por terminada la legislatura. "Cualquier primer ministro europeo habría caído a mitad de semana", ha ironizado el presidente del PP.

Para el PP, el cambio es posible en La Moncloa. Porque lo fue en Andalucía, explican. En el sur "hubo un tiempo en que la corrupción era normal y llegó un Gobierno del PP y lo cambió", ha señalado Feijóo. "Andalucía no estaba condenada ni España tampoco. Un presidente del PP recuperó la decencia y honestidad en Andalucía y lo hará en España", ha añadido.

Ese es el espejo en el que se mira el gallego. En el del 'Gobierno del cambio' de Juanma Moreno en 2018, que acabó con 36 años de ejecutivos del PSOE tras uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España, el caso de los ERE.

El paralelismo es fácil de ver. Ahora, con un Ejecutivo central acosado por el Caso Koldo, Caso Ábalos, presunta corrupción de la mujer y del hermano de Sánchez, el PP quiere repetir la jugada que ya se dio en Andalucía: un Gobierno popular que "limpie y reconstruya", ha explicado Feijóo.

Si el presidente nacional del PP se fija en Moreno, éste también mira al gallego como referencia. Porque, ha recordado el presidente de la Junta, Feijóo ganó hasta cuatro mayorías absolutas en Galicia.

Para mantener esa mayoría que en Andalucía no se llama absoluta sino "de estabilidad", Moreno ha hecho guiños a los jóvenes y al mundo rural. A los pueblos, donde Vox les disputa parte del espacio electoral y a quienes acaban de llegar a la política, donde los de Abascal también tienen tirón.

El PP, en Andalucía y en España, ha fijado sus 'cañones' hacia el adversario Abascal. Ni Sánchez ni Montero. Saben que se la juegan a la derecha, no a la izquierda y ahí van a disparar. Por eso advierten contra la dispersión del voto y apelan con sus políticas y discursos a jóvenes y campo.

Elecciones

Ya lo decía este fin de semana un altísimo cargo del PP en el congreso. "Cuando pongamos el trasatlántico que es ahora el partido a disparar esto se va a notar". Y, ¿dónde irán los 'tiros'? Justo, a Vox.

Pero tampoco se olvidan en el PP de los servicios públicos, porque ahí es donde el PSOE y la izquierda les pueden horadar la mayoría. Por eso el presidente de la Junta, recién reelegido del PP andaluz por el 99,95% de los votos, ha hablado de Sanidad, Educación y servicios públicos.

A los populares andaluces, que reconocen "sombras" en la gestión -el fallo del cribado del cáncer de mama es algo de lo que hablan sin problema como un punto mal gestionado que se está arreglando- señalan que hay "más luces".

Y molesta entre las filas de Juanma Moreno el que el PSOE y la izquierda a la izquierda de dicha formación les acusen de "recortar o privatizar" los servicios públicos.

Servicios públicos

"El PP cogió a Andalucía siendo la última en gasto por habitante y ya la tenemos por encima de la media de España; cómo llamas a un Gobierno que recibe una agencia de dependencia y multiplica su presupuesto al doble; en Educación el presupuesto de la Junta en 2018 era 6.300 millones de euros y lo aumentamos a 13.000 millones en 2026", ha desgranado Moreno.

"¿Eso es privatizar? No, eso es gestionar", ha subrayado el presidente de la Junta, que entiende que hay dos batallas paralelas en las elecciones de Andalucía y las generales que están por venir.

Primero, capitalizar el voto de descontento con Sánchez -"solo hay un camino, el PP"- y luego la gestión de los servicios públicos -"cómo nos pueden llamar privatizadores si somos los que más hemos protegido la sanidad, la educación y los servicios públicos"-.