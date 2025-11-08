Nervios por la nueva Ejecutiva del PP-A con una Ayuso ausente y consignas contra Montero, "máster en delincuencia"

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso sorprende con su ausencia en el XVII Congreso del PP andaluz, lo que ha generado expectación sobre la presentación de la nueva Ejecutiva regional. Miguel Tellado, secretario general del PP, lanza duras críticas contra el PSOE y María Jesús Montero, a la que acusa de tener un "máster en delincuencia" por su vinculación con los ERE. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, evita decantarse entre el modelo de Ayuso y el de Moreno, defendiendo la unidad del PP y criticando a Vox por centrar ataques en el partido. Entre los asistentes hay nervios y especulaciones sobre los posibles cambios en la Ejecutiva regional, con el nombre de Carolina España sonando como nueva secretaria general del PP andaluz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba a primera hora de la mañana que se ausentaba del XVII congreso del PP andaluz que debe confirmar a Juanma Moreno como presidente por cuarta vez y confirmarle como uno de los grandes barones del partido.

La ausencia se ha asumido sin mayor drama, puesto que en Sevilla están ahora mismo más pendientes de cualquier movimiento que desvele los nombres o cargos de la nueva Ejecutiva regional.

En todo caso, el anuncio de que Ayuso no iba al congreso fue una sorpresa. Tanto que parte del equipo de la también presidenta del PP de Madrid estaba ya en Sevilla, listos para el encuentro.

Sin Ayuso -algo que fuentes populares reconocen que les resta público-, la segunda jornada del congreso tiene como invitados estrellas al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado y al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Tellado ha sido el más duro en su intervención. El secretario general del PP ha defendido que los populares andaluces le recuerdan a los gallegos de Feijóo "que encadenaban mayorías absolutas cada vez más amplias" y ha cargado contra el PSOE y María Jesús Montero.

Los ERE

"Montero estuvo sentada en el Gobierno de los ERE, 14 años junto a Chaves y Griñán aprendiendo todo. Menuda escuela de corrupción", ha señalado el líder popular, quien ha acusado a la líder del PSOE y candidata a la Presidencia de la Junta de tener un "máster en delincuencia".

El popular ha señalado que, donde está Montero, hay corrupción. Ocurrió en la Junta de Andalucía, ha explicado. Y ocurre ahora en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Montero está en la cima de una montaña de corrupción que es el machismo", ha indicado.

El presidente de la Región de Murcia, a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), donde se celebra el congreso hasta este domingo, ha hecho las declaraciones de apoyo al presidente andaluz, Juanma Moreno que se esperaban.

Pero ha dicho algo más. Preguntado por el apoyo de Elías Bendodo este viernes al modelo de Moreno en la Junta -"Feijóo lo quiere llevar a España"-, Miras se ha puesto de perfil. No se ha decantado ni por el estilo Ayuso ni por el de Moreno.

Contra Vox

Para el presidente murciano no hay dicotomía. Esquiva así elegir entre la rama más moderada y más a la derecha del PP. "Todo es el PP, bajar impuestos, ayudar a las familias y los autónomos... La vía de Madrid y la vía andaluza con la vía del Partido Popular", ha zanjado, salomónico.

Si Tellado 'atizaba' al PSOE, López Miras ha hecho lo propio con Vox: "Quienes están a la derecha invierten más tiempo en criticar al PP que a la izquierda. Esto ya puede hacernos una idea de cómo van a ir las campañas de las elecciones andaluzas y las nacionales".

Sin Ayuso ni debate sobre el modelo del PP -al menos por ahora, este domingo interviene Alberto Núñez Feijóo y puede hacer algún gesto-, la atención está este sábado en dos cuestiones. La primera, la nueva Ejecutiva regional; la segunda, por cuánto ganará Moreno la votación como presidente del PP andaluz.

El primer debate tiene agitados a los cuadros del PP de Andalucía. "Hay nervios", reconocen algunos. Según iban llegando, los corrillos hablaban ya de 'quinielas' y los gestos se analizan al detalle. "¿Has visto que el presidente ha entrado con Carolina España al Plenario?", decía una afiliada con años en el partido.

"Pero va también Repullo", respondía otro. "Sí, pero Carolina va a su lado; Repullo, detrás", analizaba la primera.

La cuestión es que suena con fuerza el nombre de la malagueña Carolina España como nueva secretaria general del PP andaluz. Pero solo en los pasillos, a media voz, en corrillos.

Fuentes populares que trabajan cerca del cordobés, actual secretario general, se mostraban en privado sorprendidos del discurso de balance que hizo Repullo este viernes. "Sonaba muy serio a despedida", señalan.

En realidad, es parte del protocolo. El secretario general debe despedirse. Otra cosa sería saltarse las normas no escritas que dicen que es el presidente quien anuncia la renovación o no de su confianza en su persona.

La cuestión es que la Ejecutiva Regional tiene importancia porque será la que lleve al PP a las próximas elecciones andaluzas y la que, salvo congreso extraordinario, gestione la próxima legislatura y el posible relevo de Moreno al frente del partido en el sur.

En todo caso, fuentes de la dirección del PP dan por sentado que habrá cambios en la ejecutiva. Nuevos cargos que respondan a sectores clave como vivienda, jóvenes o salud. Asuntos en los que quieren 'apretar' de cara a las elecciones.

El otro punto de atención de este sábado está en por cuánto ganará Juanma Moreno. La votación, se espera, será un 'paseo militar'. La única duda es cómo de cerca se va a quedar del 100 por 100 de apoyo. Ni tiene rival ni oposición interna.

Votación

Sobre las 18.00 horas Moreno saldrá a hablar. Presentará su candidatura, aclarará la nueva estructura del partido, se votará.

Se espera un día más breve y con menos carga de la anticipada cuando aún Ayuso iba a asistir al 'cónclave' del PP andaluz. Muchos, según se acerca la hora de comer, hablan de la cena. De las copas. De dónde se sale hoy.

Porque ayer hubo fiesta. Juventudes, señalan quienes estuvieron en el encuentro, se reunieron en un bar junto al río Guadalquivir. Maquiavelo se llama. Nada que ver con el considerado padre de la estrategia política moderna, pero curiosa la coincidencia.

Allí estaban los jóvenes del partido cuando a las 12 de la noche aparecieron "los mayores", contaban entre bromas algunos esta mañana. Altos cargos del PP que pasaron a tomar una copa.

Esa fue la previa porque el ágape y copas de postín se esperan este sábado. Allí sí estarán todos. Todos menos Ayuso, claro.