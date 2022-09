El streamer Ibai Llanos se quiere mudar a Andalucía y Juanma Moreno le anima: "Estamos de moda"

En pleno debate sobre la medida fiscal que ha adoptado el Gobierno andaluz de suprimir el Impuesto de Patrimonio para atraer altas rentas a la comunidad, el streamer Ibai Llanos ha roto una lanza al respecto.

En su perfil de Twitter, donde cuenta con 10,7 millones de seguidores, ha asegurado que después de haber vivido en Barcelona y haber viajado a Madrid 107 veces, si compara "las dos ciudades objetivamente" ha llegado a la conclusión de que quiere retirarse y mudarse a Andalucía.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha recogido el guante a una de las figuras más relevantes de universo de las redes sociales, animándole a que se mude a través también de Twitter. En un tuit le ha respondido que "Andalucía está de moda".

Pues sí: #Andalucía está de moda. Te animo a venirte, @IbaiLlanos. Somos un tierra maravillosa para vivir, trabajar y disfrutar. ¡Y estamos orgullosos de ello!



Seguiremos poniendo las cosas fáciles. Cada vez más personas miran al Sur. https://t.co/FA26thgIOw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 24, 2022

No es la primera vez que Llanos muestra su atracción por las tierras andaluzas. El pasado 28 de Febrero escribió en su cuenta que era su día favorito del año. "Reservadme un hueco por ahí que cuando me retire me voy para allá a vivir", dijo en aquella ocasión. También en uno de sus directos ha mostrado la bufanda del Málaga C.F.

["Soy literalmente IlloJuan": el vasco Ibai Llanos luce en un directo la bufanda del Málaga C.F]

Ibai Llanos también es popular como presentador de deportes electrónicos. De hecho, va a retransmitir a través de su canal en Twich la primera semifinal de la Supercopa de Baloncesto, que se disputa en Sevilla, entre el Coosur Real Betis y el Real Madrid.

Al respecto, Moreno ha afirmado que Andalucía es "una tierra maravillosa para vivir, trabajar y disfrutar" y es por ello que "cada vez más personas miran al sur". "Estamos orgullosos", ha subrayado Moreno en la citada red social.

"Seguiremos poniendo las cosas fáciles", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, en una clara referencia a la decisión que ha aprobado esta semana el Ejecutivo autonómico de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio.

[Juanma Moreno utilizará la supresión de Patrimonio para atraer empresas de Cataluña a Andalucía]

En el Gobierno andaluz argumentan en esta norma que persigue atraer a la comunidad más talento con capacidad inversora. Ibai Llanos podría ser un ejemplo. En enero de 2021 este periódico publicó que el popular comunicador vasco ganaba alrededor de 1,3 millones de euros al año. Entre sus hazañas laborales está lograr grandes hitos en su canal de Twitch que le hacen circular por todas las redes sociales en cuestión de segundos.

En la Junta, satisfechos

Juanma Moreno está satisfecho con que la región esté liderando el debate de la bajada de impuestos en España tras anunciarlo en un foro en Madrid el pasado lunes.

Desde el Gobierno andaluz creen que ha sido un golpe en la mesa efectivo la puesta en marcha de esta rebaja, que incluye IRPF, canon del agua y el impuesto de Patrimonio.

[El "valor refugio" en el que Juanma Moreno quiere convertir a Andalucía en 4 años con su rebaja fiscal]

Desde la Junta aseguran que esta circunstancia denota dos cuestiones: que Andalucía puede convertirse en "un valor refugio" de inversores ante las tempestades económicas que se avecinan con esta sexta bajada de impuestos y que se está produciendo una verdadera revolución, la del cambio de mentalidad de los andaluces. "Ya miramos de tú a tú a comunidades como Madrid y Cataluña".

Sigue los temas que te interesan