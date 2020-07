Le queman la caravana a Juan Cassá, tránsfuga de Cs en Málaga: "Llevo meses recibiendo amenazas"

Cuando ayer se fue a dormir Juan Cassá, el concejal tránsfuga de Ciudadanos en Málaga, estaba su autocaravana aparcada en su puerta. Con ella se va de vacaciones con su mujer y sus cinco hijos. Cuando se ha levantado esta mañana, ya no estaba. Sólo quedaban sus restos calcinados.

Juan Cassá fue el candidato de los liberales en las pasadas elecciones municipales y el pasado 4 de mayo decidió abandonar el partido pero se quedó el acta. Con ello, también con la llave del pacto que otorgó la vara de mando a Francisco De la Torre, alcalde desde los últimos 20 años.

Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis 5 hijos de vacaciones. Llevo 3 meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos. pic.twitter.com/t5YYNOeEXn — Juan Cassá Lombardía (@Juancassa) July 30, 2020

No obstante, hace unas semanas el propio regidor aseguró en una entrevista a EL ESPAÑOL que Cassá le seguía dando estabilidad y por los mensajes que ha publicado en su red social de Twitter esta misma mañana, esto tiene que ver con lo ocurrido. El concejal asegura que lleva tres meses recibiendo amenazas y coacciones y deja claro que va a seguir dando su apoyo a de la Torre y al PP.

"Actos mafiosos"

"Hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos", asegura Cassá, quien llevará la investigación hasta las últimas consecuencias.

Insiste además que no se va a mover de su postura ni va a permitir que le "amedranten con actos mafiosos". "No voy a permitir que atenten contra mí o mi familia. Estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga", asegura a través de la red social.

Moción en su contra

Precisamente este mismo jueves está previsto abordar en el pleno del Ayuntamiento una moción relativa a la situación del edil no adscrito. En la iniciativa el PSOE pide que se lleve el caso de Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. También solicitan que se "le aisle" para no bloquear la gobernabilidad de la ciudad y acordar entre los grupos municipales la firma de un 'Pacto por la Regeneración Política y Democrática'.

El alcalde ha adelantado que el PP va a rechazar esta moción ya que la considera "absolutamente desproporcionada". Insiste en que el abandono de Cassá de Cs es un "tema interno" de su formación y que "no afecta a la estabilidad" del gobierno municipal.

El concejal también pasó al grupo no adscrito en la Diputación malagueña, donde esta misma moción fue rechazada el pasado martes tras apoyar el propio Cassá al PP, quien votó en contra para que no prosperara.