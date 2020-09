Unidas Podemos da la "bienvenida" a Cs, pero avisa de que buscarán una subida impuestos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido este jueves la postura de su formación de subir los impuestos a las rentas más altas y grandes corporaciones en los presupuestos de 2021, que negociarán sin "líneas rojas" y sin cerrar la puerta a Ciudadanos. En este sentido, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que le darán la "bienvenida" a Inés Arrimadas sí ésta "se acerca".

Echenique ha admitido que no sabe cómo acabará el debate de los impuestos en el proyecto de presupuestos que Unidas Podemos negocia ahora con su socio de Gobierno, el PSOE, pero ha reclamado que el texto recoja el aumento de la progresividad fiscal incluido -ha reseñado- en el acuerdo de investidura.



En una entrevista en RNE, ha recordado que "todo el mundo tendrá que ceder". No obstante, ha precisado que "cuando un negociador pone una línea roja encima de la mesa, no quiere negociar".

Tomás Serrano.

Por su parte, Garzón ha advertido a la líder de Cs que los Presupuestos Generales del Estado se negocian "con el Gobierno entero" y no "con una parte" del mismo.

"Lo razonable sería que fueran capaces de comprender que este es un Gobierno de coalición, y que si se pacta no es con una parte, sino con el Gobierno entero. Ellos tienen intereses legítimos, y en base a esa relación de fuerzas tendremos que llegar a acuerdos", ha asegurado el titular de Consumo.

"Fiscalidad progresista"

Este miércoles, en una entrevista en La Sexta, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo ser consciente de cuál es la situación económica, pero apuntó: "Lo que le puedo garantizar es que ese acuerdo de presupuestos implicará una revisión de la fiscalidad en un sentido progresista y redistributivo".

Después de que Arrimadas mostrase ayer a Pedro Sánchez su disposición a dialogar sobre las cuentas, Echenique ha afirmado que "los intentos de articular mayorías de Gobierno con Cs no solamente han fracasado todos, sino que además han supuesto repeticiones electorales".

Ha añadido que se ha intentado "por activa y por pasiva, con mucha campaña", que Cs formase parte de "una suerte de bipartidismo imperfecto" y ha aventurado que él cree que todos los ministros del Gobierno, también los socialistas, preferirían pactar con los socios de investidura que con la formación de Arrimadas.



Además, ha insistido en que el presidente del Gobierno pactó con el vicepresidente segundo que los presupuestos se negociarían primero con los socios de investidura y en último lugar con los partidos que rechazaron su investidura, entre ellos Cs.



Respecto a ERC, Echenique pide "ver lo que piensan y conseguir su apoyo" porque él no tiene la impresión de que la formación catalana "vaya con el no por delante".