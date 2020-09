Arrimadas anuncia que negociará los Presupuestos con Sánchez y pide una "tregua política"

Inés Arrimadas ha encuadrado en la "situación excepcional" que atraviesa el país su decisión firme de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que se ha reunido este miércoles por la tarde durante más de dos horas.

"No son unos Presupuestos normales, son excepcionales, probablemente los más importantes de toda la democracia española", justificó. "Queremos que se incorporen correctamente las ayudas europeas, que no tengan ideologías y que no se los repartan Rufián, Otegui e Iglesias en un despacho", subrayó.

La delicada situación que ha provocado la pandemia "nos obliga a hacer cosas difíciles". Arrimadas reconoció abiertamente que "para mí no es fácil ni será fácil negociar con este Gobierno", pero preguntó en alto qué español no ha tenido que hacer algo difícil en los últimos meses "sabiendo que era lo correcto".

Arrimadas confía en que gracias a esta negociación saldrán unos presupuestos "más moderados" que las cuentas públicas que el Gobierno podría negociar con ERC o Bildu. "Vamos a luchar para que los presupuestos que salgan adelante sean los mejores para los españoles. No será fácil, pero es nuestra obligación".

A pesar de la mano tendida, la líder de Cs mantiene que su partido seguirá "siendo muy crítico con este Gobierno, porque nos ha dado muchos motivos para serlo", pero asegura que los españoles "nos dan mucha fuerza para ser responsables y ser útiles".