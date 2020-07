Ayuso recula en su cartilla Covid tras anunciarla para septiembre y recibir un alud de críticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes por la mañana el plan que su departamento para evitar una explosión del covid. El anuncio que más expectación generó fue una 'cartilla Covid', una especie de pasaporte sanitario que se entregaría a aquellas personas que han superado la enfermedad.

"Se trata de demostrar quiénes no pueden contagiar y pueden volver a una cierta normalidad para proteger al más vulnerable", declaró Ayuso en rueda de prensa. La medida, sin embargo, fue puesta en cuarentena inmediatamente por el Gobierno. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que lamentó haberse enterado por la prensa de una noticia tan reveladora, reconoció que "ni la OMS ni este Gobierno contemplan medidas como ésa".

Horas después del anuncio, la propia Ayuso rebajó las expectativas de la medida que por la mañana se vendió como la manera "de poner nombres y apellidos a quien esté protegido y a quien no puede estarlo". A través de sus redes sociales, Ayuso matizó que es una "solución" que está "en estudio" como un "proyecto piloto de cartilla, temporal". El objetivo, añadió la presidenta de Madrid, es "aglutinar datos que afine en políticas públicas".

Ante el COVID estudiamos soluciones como un proyecto piloto de cartilla, temporal, según vaya el virus.



Que aglutine datos y afine en políticas públicas, algo positivo en una epidemia.



Además, deja vía libre para estudiar medidas para los más vulnerables. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 28, 2020

Fuentes de la consejería de Sanidad madrileña, la encargada de desarrollar este proyecto, aseguran a EL ESPAÑOL que los meses de agosto y septiembre se dedicarán de manera íntegra a desarrollar un proyecto que en estos momentos es, insisten, "experimental", que no tiene por qué ver la luz.

En un principio, Ayuso presentó esta medida con la idea de que el resto de España la copiaran. "Tiene lógica que pongamos en un registro quién tiene anticuerpos. La Liga, por ejemplo, hace PCR periódicas", justificó.

Tras el aluvión de críticas, fuentes de la consejería madrileña evitan explicar de qué manera se adjudicará el citado pasaporte y únicamente tienen claro que, de aplicarse, será a través de la tarjeta sanitaria virtual. Sin embargo, el departamento sanitario madrileño todavía tiene que desarrollar cómo localizar a los madrileños inmunizados, cómo se les entregaría esa cartilla, cómo se costeará y cada cuánto tiempo se actualizará, ya que hay personas que han pasado la enfermedad y generaron anticuerpos que ya ha dejado de tenerlos.

En la Puerta del Sol intentan hacer frente al alud de dudas alegando que "alguna región europea" está intentando poner en marcha un proyecto similar y que otros presidentes, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, también ha propuesto la creación de un pasaporte covid para viajar por el espacio Schengen.

Realidad

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja, ya que los expertos epidemiológicos no han conseguido encontrar la fórmula que determine por qué hay ciudadanos que han pasado la enfermedad y generan anticuerpos y otros no. De hecho, un pasaporte inmunitario no detectaría el momento en el que esa persona se quedara sin anticuerpos, por lo que podría volver a infectarse y ser portadora del virus sin saberlo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya rechazó la posibilidad de establecer un pasaporte de estas características. A través de un comunicado, alegó que "no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado del Covid y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección". Es la justificación a la que se agarra Moncloa para descartar la idea experimental de Ayuso.