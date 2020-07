Tercer grado para los presos independentistas: podrán pasar el fin de semana en casa

Las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen condena los nueve presos del procés han propuesto por unanimidad su clasificación en tercer grado o semilibertad, que implica que sólo irían a dormir a la cárcel -como ya hacen gracias al 100.2- y pasarán todo el fin de semana en sus casas -que sería la novedad-.

Así lo ha anunciado este jueves el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó. "El tercer grado no es un eximente de la pena. Es una manera de cumplir la pena, no una forma de dejarles en libertad", ha afirmado, para dejar claro que las juntas de tratamiento, formada por una treintena de funcionarios, "son independientes y no obedecen a ninguna consigan política".

Ante este régimen de semilibertad, se prevé que la Fiscalía presente un recurso contra esta clasificación, que deberá resolver el juez de vigilancia penitencia de la Generalitat de Cataluña. Si este ratificara el tercer grado, Fiscalía presentaría otro recurso, pero esta vez ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador.

Esta propuesta de las juntas de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Gerona) y Wad Ras (Barcelona) ha sido trasladada ya a la Consellería de Justicia, al frente de la cual está la diputada de ERC Ester Capella, que dispone de dos meses de plazo máximo para ratificarla o enmendarla.

Por tanto, esta propuesta del tercer grado no será de inmediato cumplimiento, aunque Justicia solo modifica el 5% de las propuestas de cambio de grado, por lo que con casi toda probabilidad los nueve presos del procés podrían disfritar de la semilibertad en las próximas semanas.

"La prisión no es un espacio de castigo ni de venganza, es un espacio de rehabilitación", ha señalado Amand Calderó.

Esta nueva clasificación supondría que el expresident Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tienen que pasar como mínimo 8 horas diarias en la cárcel y el resto del día pueden salir del centro penitenciario para desarrollar actividades formativas o laborales, familiares o de otro tipo, con fines a su integración social. Esto ya llevan haciéndolo desde enero, cuando Justicia ratificó su segundo grado. La novedad serían los fines de semana, que podrían ir a casa.

Por el momento, y hasta que decida la Consellería de Justicia, seguirán clasificados en el grado ordinario de privación de libertad, el segundo, aunque se les aplica la flexibilización prevista en el artículo 100.2, para salir a trabajar o hacer voluntariado durante la semana.



Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.