Casado sobre el cese de Cobos: "¿Qué oculta para mantener a Marlaska? Este ya es el caso Sánchez"

El Partido Popular impulsará una comisión de investigación parlamentaria cuando se levante el estado de alarma para dilucidar la responsabilidad del Gobierno en su "nefasta" gestión de la pandemia. "Le recuerdo que allí no podrá seguir mintiendo sin consecuencias penales", advirtió el líder de la oposición, Pablo Casado.

Desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, el líder de la oposición señaló directamente al presidente del Gobierno de ser el responsable del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a facilitar a sus responsables políticos la información sobre la investigación judicial abierta por las manifestaciones del 8 de marzo. "¿Qué oculta para mantener al ministro del Interior después de mentir en Moncloa, en el Congreso y en el Senado?", preguntó en alto.

Casado, sobre el cese de Cobos: "¿Qué oculta para mantener a Marlaska?"

Casado pidió a Sánchez "restituir al coronel en sus funciones" y "cesar a los que ejecutaron una orden que usted, sin duda, conocía". Asimismo, Casado considera que este escándalo perjudica ya de lleno al jefe del Ejecutivo. "Este es ya el caso Sánchez, como lo fue el caso Delsy. Usted protege a Marlaska y a Ábalos porque le sirven de escudos, hasta que les mande a una embajada o a la tele", en referencia a los dos ministros que apartó Sánchez de su gabinete, Carmen Montón y Màxim Huerta.

El Partido Popular votará en contra de la sexta prórroga del estado de alarma y su presidente justificó esta oposición frontal al Gobierno con las "mentiras" lanzadas desde Moncloa. "Ha logrado ser ejemplo del mayor fracaso de la lucha de la pandemia". Casado volvió a dar los datos que sitúan a España en el podium mundial de los países con mayor número de contagios y preguntó por la disparidad en las cifras de muertos. "Las funerarias dicen que ha habido 44.000 víctimas y usted solo reconoce a 28.'''. Usted que llamaba indecente a sus adversarios, ¿le parece decente ocultar a los muertos y sus familias para esconder su incompetencia?".

El líder de la oposición criticó que el Gobierno haya pactado con el PNV la gestión de la renta mínima vital en País Vasco y Navarra a cambio de su apoyo a la sexta y última prórroga del estado de alarma y pidió que trate igual al resto de comunidades autónomas, para que sean sus respectivos presidentes los que gestionen la ayuda, "no solo los nacionalistas que apoyan sus prórrogas". Casado definió "cada votación parlamentaria" como un "bazar" donde "la igualdad de los españoles se regatea a precio de saldo".

Fuertes

El PP quiere también evitar que cale la idea impulsada por el Gobierno de que España sale más fuerte de esta crisis. "No salimos más fuertes, por mucho anuncio que pague a costa del contribuyente. Una mentira repetida no acaba siendo verdad", reprochó Casado. "Su imagen quedará asociada a las mascarillas defectuosas, a los test falsos, a las urgencias colapsadas, a las morgues desbordadas y las colas del hambre".

Casado volvió a pedir al Gobierno que hiciera público el nombre de los "supuestos expertos" y "las actas de las reuniones" en las que se decidió qué provincias pasaban de fase y bajo qué criterios. Y volvió a poner al Gobierno frente a sus propias contradicciones para reprocharle la "chapucera" desescalada "sin test masivos y comprando pruebas falsas".

Moción

Las primeras palabras del líder de la oposición desde la tribuna fueron para recordar que Pedro Sánchez lleva dos años en la Moncloa, un período en el que "no ha aprobado ni unos presupuestos". Casado tiró de hemeroteca para recordar las palabras del presidente del Gobierno, cuando dijo que no dormiría tranquilo pactando un gobierno de coalición con Unidas Podemos. "Se ha vendido como el mirlo blanco de la regeneración política pero ya es un pato cojo con el peor balance de gestión de la democracia, incluso antes de aparecer el cisne negro del coronavirus", le propinó.

Casado volvió a tildar a Sánchez como el socialista del "no es no" y apuntó que en dos años ha "cambiado de chaqueta, se ha puesto unas gafas de sol en un jet", pero le dijo que no podía ocultar ser el presidente "más radical" de la historia".

El presidente del PP quiso elogiar la figura de Mariano Rajoy, "persona íntegra", y su Gobierno "eficaz" y destacó que en seis años creó "tres millones de empleos, subió las pensiones, recuperó gasto en sanidad, educación, dependencia y subió los sueldos de los funcionarios".