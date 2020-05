Los líderes políticos se vuelcan con Julio Anguita: "Un hombre coherente, honesto y siempre crítico"

El histórico dirigente de IU y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, ha fallecido este sábado con 78 años de edad después de que hace una semana fuera ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir una parada cardiaca. Los mensajes tras su muerte han llegado desde todos los lados del espectro político, lamentando su pérdida y valorando su trayectoria y coherencia.

Julio Anguita ha fallecido este sábado pasadas las 11.00 horas en la UCI del Hospital Reina Sofía, donde ha permanecido ingresado durante la última semana tras sufrir una parada cardiaca. Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado a través de un tuit su pésame por la muerte por el líder histórico de Izquierda Unida, a quien ha definido como un hombre coherente, honesto y siempre crítico.

"Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social. Mi cariño para su familia, compañeros y amigos", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social.



Mi cariño para su familia, compañeros y amigos. pic.twitter.com/TxkeTuXswV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 16, 2020

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, ha descrito a Anguita como alguien "que se atrevió siempre a señalar al poder".

"Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir. No solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político. Hasta siempre", ha escrito Iglesias.

Sánchez recuerda la lucha "incansable" de Anguita por la justicia social.

El más sentido ha sido el mensaje del coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien ha asegurado que ha sido y será "la inspiración de muchos".

"Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz", ha manifestado.

Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz. pic.twitter.com/oz6O6KydXy — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 16, 2020 También el excoordinador federal de IU Cayo Lara ha destacado que, con la muerte de Julio Anguita se ha ido "un referente", y ha destacado los valores de "ética, honestidad e integridad" que muchos políticos de su generación aprendieron de él. Lara, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que Anguita no hacía "crítica sin alternativa" y ha recordado que sus discursos no eran solo escuchados por los sectores de la izquierda, sino también "por una parte de la derecha". "A Julio había que escucharlo", ha añadido.

"Fue un adelantado" Los mensajes, no obstante, han llegado desde todos los rincones. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado el fallecimiento de Anguita y ha declarado que "fue un adelantado". También la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado su muerte y ha destacado que "es una figura clave para entender la España contemporánea". Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su pesar por la pérdida de Anguita, al que ha recordado como un "símbolo" del Partido Comunista que "afrontó la transición y se esforzó en unir a los españoles". "Fue capaz de entender que discrepancia y cortesía eran compatibles. Ayudó a dignificar la política y por eso tiene todo mi respeto. Descanse en paz", ha señalado el mandatario autonómico en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Anguita es símbolo de aquel Partido Comunista que afrontó la transición y se esforzó en unir a los españoles. Fue capaz de entender que discrepancia y cortesía eran compatibles. Ayudó a dignificar la política y por eso tiene todo mi respeto. Descanse en paz — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) May 16, 2020

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, también ha lamentado la muerte del exalcalde de Córdoba, un hombre "capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha trasladado igualmente través de un tuit su pésame a la familia de Julio Anguita, destacando que "aunque no compartiera sus ideas, Julio Anguita ha sido una figura de indudable relevancia en la política española de las últimas décadas", ha afirmado. Aunque no compartiera sus ideas, Julio Anguita ha sido una figura de indudable relevancia en la política española de las últimas décadas. Mi sentido pésame a su familia y compañeros. Descanse en paz. https://t.co/kEKwtMmtkV — Inés Arrimadas 🖤🇪🇸 (@InesArrimadas) May 16, 2020