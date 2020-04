El Govern dice que en una Cataluña independiente "no habría ni tantos muertos ni infectados"

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado este lunes que en una Cataluña independiente "no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados" por coronavirus, ya que la Generalitat habría decretado un confinamiento total "15 días antes".



"No sé si nos habríamos defendido mejor o peor, pero lo que está claro es que habríamos tomado medidas de manera diferente", ha dicho Budó en declaraciones a Ràdio 4, al ser preguntada sobre si cree que en caso de disponer de independencia Cataluña habría sabido atajar mejor la pandemia.



Budó ha recordado que, desde el anuncio del estado de alarma, la Generalitat reclamó endurecer el confinamiento decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "El confinamiento total lo habríamos decidido 15 días antes y probablemente, habiéndonos avanzado estos quince días, los datos que tendríamos hoy serían muy diferentes", ha afirmado.



Según Budó, "la prueba está en aquellos países pequeños que han tomado las decisiones a tiempo, cuando aún tenían la enfermedad controlada". En una Cataluña independiente "estoy segura de que no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados y probablemente se habría podido controlar de otra manera esta pandemia", ha dicho.



La consellera ha admitido que esta crisis ha sobrepasado las previsiones de la Generalitat: "Ante una pandemia nos hemos encontrado desbordados, con un sistema sanitario que ha colapsado".



"En estos momentos no estamos desbordados, pero sí hay aún una incidencia muy grande de esta pandemia en nuestro sistema sanitario", ha señalado Budó, que se ha mostrado partidaria de "revisar el modelo" de residencias de Cataluña para estar preparados en el futuro ante emergencias como la vivida estos meses.



En cuanto a la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que afirmó que una de las líneas de trabajo del cuerpo frente a los bulos es "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno", Budó ha recordado también "el decretazo digital que aprobó el Gobierno del Estado español para poder controlar las telecomunicaciones sin permiso ni tan solo de un juez".



Sobre los pactos por la reconstrucción que impulsa Sánchez, ha insistido: "Si se trata de mirar de qué manera salir de esta crisis sanitaria, que también tendrá repercusiones importantísimas en la sociedad y en la economía, nosotros estaremos para encontrar las mejores soluciones para aplicar de manera consensuada y coordinada".



Pero "si se trata de acuerdos que buscan mas recentralización de competencias y más fortalecimiento del Estado, no estaremos" porque "somos un gobierno independentista que queremos ejercer el derecho a la autodeterminación", ha recalcado.

