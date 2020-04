Sánchez pide unidad para acabar el curso y los líderes del PP se niegan al aprobado general

Noticias relacionadas Muere por coronavirus el jefe del servicio de cirugía de La Paz: quinto sanitario fallecido en Madrid

Pedro Sánchez ha pedido a los presidentes autonómicos unidad y consenso para declarar el fin del curso escolar con un aprobado generalizado para todo el alumnado y que solo suspendan los casos excepcionales. El presidente del Gobierno, sin embargo, ha encontrado un obstáculo en las comunidades gobernadas por el PP: Andalucía (Juanma Moreno), Madrid (Isabel Díaz Ayuso) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) se niegan a que aprueben aquellos alumnos que acumule algún suspenso.

Apenas unas horas después de anunciar que el miércoles acudirá al Congreso de los Diputados para pedir una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo, el jefe del Ejecutivo ha presidido una videoconferencia de presidentes en la que ha anunciado que las regiones contarán con 14.000 millones extra este año para afrontar la crisis del coronavirus.

A pesar de su intento porque los presidentes autonómicos no se rebelen contra el mando único, Sánchez ha vuelto a escuchar reproches sobre que el Gobierno central "no ofrece toda la información" y le han vuelto a pedir que se implante un "protocolo de datos claro", que no provoque más confusión.

Sánchez, además, ha anunciado que los centros de salud serán clave para la segunda fase, prevista para mediados de mayo, donde las medidas de confinamiento se irán levantando muy poco a poco. El Gobierno quiere que los centros de atención primaria se conviertan en los lugares donde se detecten y se sigan los casos con sintomatología más leves y, con los datos que ofrezcan, empezar a levantar más restricciones en aquellas zonas que hayan soportado mejor la virulencia del virus.

Varios presidentes han pedido a Sánchez más información sobre el horizonte de desescalada, "para dar certeza a las familias, a los trabajadores y a los agentes económicos", ha pedido particularmente el gallego Alberto Núñez Feijóo. Además, todos coinciden en la necesidad de hacer más test para conocer la situación real. En concreto, en Galicia se tiene previsto hacer un testeo a 100.000 ciudadanos de la región y esos resultados serán compartidos con el Gobierno central.

Feijóo también reiteró la necesidad de implantar medidas económicas para dar liquidez a empresas y ciudadanos y citó, entre otras, la necesidad de agilizar el pago de la devolución del IVA y el pago a proveedores, así como aplazar el pago de impuestos y bajar el IVA de las mascarillas.