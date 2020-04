El Gobierno se escuda en la actitud de Abascal para dar largas a unos nuevos Pactos de la Moncloa

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos se ha escudado en la negativa de Vox a reformular unos nuevos Pactos de la Moncloa para justificar la innacción del Gobierno en esa dirección, y ha asegurado que en todo caso serán para la reconstrucción "una vez todos estemos sanos". En la rueda de prensa posterior a la videconferencia del Gobierno con los presidentes autonómicos, Ábalos ha explicado que "necesitamos Pactos de la Moncloa al margen de quien no quiere la democracia en este país".

José Luis Ábalos ha tomado la palabra ante la oferta de unos nuevos Pactos de la Moncloa lanzada este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras dejar claro que no hay intención de llamar ya a los líderes de la oposición sino que "en todo caso serán para la reconstrucción económica, cuando todos estemos sanos", el ministro de Transportes ha lanzado una andanada contra Santiago Abascal.

El presidente de Vox ni siquiera le cogió el teléfono a Sánchez cuando lo llamó este sábado, con la intención de comunicarle la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril: "La única comunicación que esperamos es la de su dimisión", dijo, antes de matizar que hasta el mismo día del pleno -que se celebrará el próximo jueves- no decidirá su voto sobre 15 días más de restricciones y aislamiento.

Abascal, además, pide al Gobierno que “antes de dimitir apruebe un decreto pagando las nóminas de todos los españoles a los que se impide trabajar y a los autónomos una media de sus ingresos, además de un bonus a quienes trabajan en servicios esenciales, ya sean sanitarios, fuerzas de seguridad, empleados de tiendas de comestible o el sector primario”.

En una situación de crisis sanitaria como la que vive el país, que líder de la derecha extrema no hablara con el presidente ha sido interpretado en el Gobierno como "un mal precedente".

Para Ábalos, "siempre lo sería, pero más en estas circunstancias, a no ser que, claro, se le niegue su condición de presidente del Gobierno, en cuyo caso sería aún mucho más grave". Ábalos ha recordado que esa actitud "antidemocrática" casa muy mal con unos Pactos de la Moncloa a los que "algunos sienten la tentación de sentirse invitados" cuando sus conductas no responden al espíritu de esos acuerdos de hace cuatro décadas.

"Los pactos de la Moncloa, entonces, tenían como objetivo construir la democracia sobre las bases de la bonanza económica", ha recordado el ministro, "y aun así no evitaron un golpe de Estado como el de 1981". El paralelismo golpista trazado por el ministro y secretario de Organización del PSOE continuaba: "Había un sector importante que no quería la democracia" entonces y los Pactos se harán, si se hace, "al margen de quienes no quieren la democracia en España", ha matizado.

Aunque existe un consenso generalizado entre el resto de grupos parlamentarios para afrontar reformas como la de los Pactos de la Moncloa, la oposición, particularmente el Partido Popular continúa transmitiendo la queja de que "el Gobierno nos pide el apoyo incondicional ante la emergencia sanitaria, pero ni nos informa ni admite sugerencias".

La ministra de Defensa, Margarita Robles. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

"Medidas de desescalado o transición"

En esa misma rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha valorado la evolución de la epidemia del coronavirus en España y ha asegurado que los datos de estas semanas confirman "la ralentización".

Los datos sobre personas infectadas y personas fallecidas por coronavirus en España muestran este domingo un descenso, que no se producía desde hace 10 días. El ministro de Sanidad ha valorado positivamente esas cifras y ha asegurado que "la pandemia está en fase de estabilización". Aunque reconoce que le número de personas fallecidas sigue siendo alto, destaca la cantidad de personas que sí se están recuperando.

A ese respecto, Illa ha valorado positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno, tanto el confinamiento de la ciudadanía como la suspensión de la actividad económica no esencial. "Hace solo tres semanas el aumento diario de casos era del 22 por ciento, el lunes del 12 por ciento y hoy del 5 por ciento", ha celebrado.

"Las medidas de confinamiento están funcionando y también las que adoptamos el pasado fin de semana, destinadas a descargar la presión en las UCI cosa que también vemos cuando analizamos los datos de esta semana. Los datos de movilidad también apuntan en esta dirección", ha explicado.

Asimismo, durante la videoconferencia, el presidente del Gobierno ha solicitado a los presidentes autonómicos que faciliten antes del viernes 10 de abril "un listado de infraestructuras publicas o privadas para facilitar un aislamiento a los ciudadanos en la estrategia de transición y desescalado". Una transición, ha explicado Illa, que "va a ser prudente para no desperdiciar el esfuerzo de la ciudadanía y el sistema nacional de salud" durante las últimas semanas.

En esa línea, también se ha solicitado a las CCAA toda la información de las residencias de mayores públicas o privadas "para hacer un seguimiento adecuado".

Por último, Illa ha anunciado que el Gobierno ha llegado con un acuerdo con la Generalitat para "levantar un confinamiento específico en la zona de Igualada", que se anunciará este mismo domingo.

Un millón de test para las CCAA

En cuanto a los test de diagnóstico del Covid-19, Illa ha explicado que España está realizando "entre 15.000 y 20.000 test diarios", aunque señala que se está poniendo "mucho énfasis" en poder garantizar el aumento de los PCRs, que se complementarán con los test de diagnóstico rápido.

"Van a servir para hacer un cribado rápido en aquellos lugares con un número alto de casos como los hospitales o las residencias de mayores". El ministro confirma que las CCAA van a recibir un millón de estos test, "a más tardar mañana lunes por la mañana".

También ha explicado que el Ministerio ha repartido más de 38 millones de distintas piezas de material sanitario, de los cuales 28 millones corresponden a mascarillas. Así como 1.534 respiradores "que irán llegando en los próximos días", más otros 2.007 procedentes de donaciones. A este respecto a destacado que se esté produciendo con éxito la fabricación nacional de estos aparatos.

"Desinfectar las residencias ha sido una prioridad"

Durante la rueda de prensa, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha resaltado el "gran papel que están realizando las fuerzas armadas y que se están poniendo de relieve los medios internacionales. 57.000 hombres y mujeres han estado realizando actuaciones en diversos ámbitos", ha señalado.

"La disponibilidad de las fuerzas armadas en traslado de personas de enfermos, de mayores, desgraciadamente de cadáveres, está siendo enorme. Estamos colaborando también con las CCAA en el reparto de material o en labores de desinfección en centros hospitalarios y penitenciarios", ha destacado la ministra, quién además ha contado que uno de las tareas prioritarias ha sido "la desinfección de las residencias, llevamos 2.000".

Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos ha recalcado que es el momento de seguir restringiendo la movilidad, precisamente en un momento tan crítico como es la Semana Santa: "La Administración pública no está acostumbrada, pero se enfrenta a un situación sin parangón en los últimos años de la historia de nuestro país", ha explicado.

"La reducción de la movilidad ha sido drástica, un 98% de reducción en ferrocarril, 94% en Cercanías, 96% en autobús interurbano, 92% en aéreo y 83% en vehículos ligeros. Quedan las pequeñas salidas de micromovilidad. Hemos repatriado a 20.000 españoles repartidos por el mundo", ha añadido.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaksa, ha celebrado "la responsabilidad extraordinaria del conjunto de la sociedad" e informa de que se han realizado en total tres millones de intervenciones, 2.850 personas detenidas.