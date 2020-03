Fernando Simón reaparece desde su cuarentena: "Ahora no tiene sentido plantear más medidas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha reaparecido por videconferencia tras dar positivo por coronavirus. Desde su habitación, donde permanece confinado, ha afirmado que "me encuentro bien" y ha valorado los datos de este martes, día en el que España ha alcanzado su peor cifra de fallecidos en 24 horas, 849, hasta los 8.189.

"Esos descensos tan acusados que hemos visto el sábado y domingo no serían tan acusados, pero las tendencias se mantienen", ha afirmado Simón, que cree que, por el momento, no son necesarias aplicar nuevas medidas y pide esperar a que hagan efecto las que se han tomado este fin de semana, es decir, la suspensión de la actividad no esencial en España. "Ahora mismo no tiene sentido plantear más medidas", ha dicho.

"Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva", sino tratar de aplicar "las más coherentes", ha explicado para remarcar que "las medidas que hemos tomado son muy fuertes y tienen que tener un efecto".

Fernando Simón ha insistido en que "hay que ser prudentes" con unos datos que están llegando "con un poco de retraso" y que la evolución de los datos permiten afirmar que hay "un cambio de evolución" desde el pasado día 25.

También se ha referido al informe del Imperial College que estima que siete millones de españoles están contagiados por coronavirus y que gracias a las medidas de confinamiento se han salvado 16.000 vidas. "España ha conseguido reducir lo que hubiese pasado según modelos como este", ha afirmado.