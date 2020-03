Casado tiende la mano "por responsabilidad" a Sánchez "para tomar cualquier decisión"

El Partido Popular ha tendido la mano al Gobierno tras la aplicación inmediata del estado de alarma que obliga a todos los españoles a salir de sus casas solo para lo más imprescindible. En una comparecencia en la sede nacional del partido, Pablo Casado ha recordado que, "por responsabilidad", tiende la mano al Ejecutivo "para tomar cualquier decisión", incluso por encima de "sus socios de Gobierno".

Casado ha reconocido que el presidente del Gobierno le llamó el viernes por la mañana en la ronda de llamadas que hizo. "Le anuncié que apoyaría la declaración de alarma. Nunca pensé que tardaría 36 horas y con tanta dificultad", añadió. Una vez que ha dado el respaldo al Gobierno, el líder de los conservadores exige a Sánchez "usar con responsabilidad y determinación" las atribuciones constitucionales que le otorga el estado de alarma. Además, se lamenta que el lunes el PP pusiera encima de la mesa un paquete de medidas de choque que todavía no ha obtenido respuesta.

A partir de ahora, todas las competencias transferidas hasta hoy a las autonomías las dirigirá el Gobierno. "La pandemia no puede esperar. Hemos perdido demasiado tiempo por titubeos e indecisiones", comentó Casado, que considera que la respuesta económica de Moncloa ante el desastre que va a provocar la pandemia "es insuficiente. Deberían hacerse fondos de liquidez vía ICO, BCE o Banco Europeo de Inversiones. Solo hay que ver lo que ha hecho Alemania", advirtió.

Casado insiste en que los empresarios autónomos que tienen que cerrar sus negocios por el virus "necesitan una rebaja en la tarifa plana". Además, propone la "supresión del impuesto de sociedades a empresas en cuarentena", principalmente a aquellos sectores a nivel nacional afectados por esta pandemia. "Hay que hacer una rebaja efectiva a aquellos sectores más afectados y flexibilizar la regulación de la unidad de mercado. Faltan muchas pedidas para aquellos que peor lo están pasando: pymes, autónomos y trabajadores".

El líder del PP no ha querido entrar a valorar si ve necesario imponer sanciones económicas a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones impuestas por el Ejecutivo y apela a la "responsabilidad" de cada uno para contener la propagación del virus. "No nos han dado 15 días de vacaciones. Son 15 días de confinamiento para no poner en riesgo la salud de los demás y de la propia familia".