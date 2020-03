Malestar en los Mossos: los dejan con tres mascarillas por comisaría y sin guantes ante la pandemia

El coronavirus se ha convertido ya en una "emergencia sanitaria pero también económica" en España, según las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La infección continúa su avance y ya deja más de 3.000 infectados y 84 muertos desde que las alarmas se pusieran a funcionar el pasado 28 de febrero.

Las administraciones se han puesto a trabajar para intentar contener el avance del Covid-19, aunque algunas lo hacen más lento que otras. Es el caso del cuerpo de Mossos d'Esquadra, dependiente de la Generalitat de Cataluña, que no ha creado un protocolo para la policía autonómica hasta este pasado 11de marzo, 13 días después del brote.

Varios agentes, sin embargo, critican que se hayan puesto en marcha una serie de normas sin contar con el material necesario para prevenir el contagio del coronavirus. "No tenemos mascarillas ni guantes", explican las fuentes consultadas. La escasez es tal que en algunas comisarías cuentan con tan solo tres protectores faciales de un solo uso. "El del último turno va a tener que utilizarlas ya usadas".

El Departamento de Salut de Cataluña ha informado este jueves que, en apenas 24 horas, el número de positivos se ha duplicado prácticamente, pasando de los 181 a los 316. Estos datos indican que la pandemia esta en una fase creciente en la comunidad autónoma.

Explosión sin mascarillas

La grave situación a la que se enfrentan los agentes por la escasez de materiales se constató el pasado martes, cuando se produjo una explosión en una empresa química de Barcelona. Hasta allí se trasladaron bomberos y sanitarios, pero también policías de las unidades de seguridad ciudadana, entre ellos los ARRO. Los primeros grupos llegaron perfectamente equipados, con sus mascarillas. Los funcionarios de Mossos sin nada, incluso cuando se corría el riesgo de que hubiese amianto y otros gases.

"Tampoco tenemos bolígrafos para darle a los ciudadanos y tener el mínimo contacto, y hemos tenido que pedir mascarillas a los trabajadores de las ambulancias, que nos las dan por pena porque no tenemos nada".

Según ha podido saber este periódico, ante la falta de material protector, antes de la implantación del nuevo protocolo algunos mandos dieron la orden verbal de que no exhibiesen guantes ni mascarillas para "no crear alarma". Una vez puesto en marcha el protocolo ha habido enfrentamientos entre algunos agentes con sus superiores: "Pretendían convencer al personal para no utilizar ni pedir el material que nos dieron y que no tenemos". EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el servicio de comunicación de Mossos d'Esquadra para que aportase su versión de los hechos sin obtener respuesta.

El protocolo

El documento del nuevo protocolo de los Mossos para combatir la propagación del coronavirus consta de 13 páginas, tiene fecha del 11 de marzo, tiene el membrete del Cuerpo y viene firmado al final del mismo, y de forma genérica, por la Prefectura de la Policía. En el se recogen varios puntos, desde qué es un coronavirus, el origen del que provoca la enfermedad Covid-19, los síntomas hasta que deben hacer los agentes si se encuentran con un caso, ya sea de un ciudadano o en sus propias filas.

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha exigido a la Administración conocer la realidad de los Mossos. "No paran de remarcar la importancia de desinfectarnos las manos, pero la realidad es que a días de hoy las dotaciones de Mossos siguen sin tener disponibles en las patrullas y los puestos de riesgo los geles desinfectantes que permiten hacerlo", dice un comunicado de la organización que ha podido consultar este diario.

El protocolo explica en profundidad lo que tiene que hacer un policía para quitarse el uniforme en caso de que haya sido contaminado, "pero han sido incapaces de gestionar una solución, y debe ser el mismo agente el que lo lave en su casa".

"Estamos ante un reto muy serio y está en nuestras manos minimizar los contagios dentro del CME. Piensen que hacer este esfuerzo económico es imprescindible para minimizar los contagios de un servicio básico para cualquier sociedad", finaliza el escrito.