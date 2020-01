El ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, sobre el 'pin parental': "Es prejuicio e intolerancia"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado este sábado que el llamado 'pin parental' propuesto por Vox "es prejuicio, intolerancia y miedo".

"La cultura de los valores, de los derechos, de la libertad y del respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos es el mejor antídoto frente a lo que representa el 'pin parental' que es prejuicio, intolerancia y miedo; miedo a que nuestros hijos/as piensen por sí mismos", ha escrito el ministro socialista en su cuenta personal de Twitter.

Rodríguez Uribes ha defendido que enseñar en la escuela los mejores valores de la civilización que pasan por el respeto al otro o por la necesidad de convivir y de entendernos "no es adoctrinar". "Es prepararles para la vida, formarlos como ciudadanos de una democracia que es plural y compleja", ha recalcado.

Además, ha insistido en que, si bien las familias ayudan a formar a los niños en la ética privada, los valores comunes de la ética pública se enseñan en la escuela. "Distinguir esto es fundamental", ha apuntado el ministro.

También este sábado, José Luis Ábalos, ministro y mano derecha de Pedro Sánchez ha dado un mitin en Murcia, en el punto de mira por la aplicación del pin parental y ha culpado a Partido Popular, Vox y Ciudadanos de haber convertido Murcia en "un banco de pruebas de la ultraderecha y el fascismo". A ojos del socialista valenciano, estos tres partidos "no respetan la Constitución ni los derechos de la infancia".

"Tengo hijos. A mí jamás se me ha ocurrido decirles a sus maestros cómo les tienen que enseñar (...) No hace falta que sean socialistas, me basta con que crezcan en libertad", ha apostillado.