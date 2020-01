El presidente del Parlamento de La Rioja (PSOE) pide un referéndum sobre el Rey

El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, ha

utilizado su cuenta oficial de Twitter para mostrar una opinión "a título personal" -como el mismo ha querido resaltar- sobre la necesidad de que "España se pronuncie" sobre el futuro de Felipe VI "en las urnas".

En concreto, en su 'tuit' ha indicado que "la derecha utiliza constantemente en sus discursos al Rey contra la democracia".

Ante ello, continúa sugiriendo que "ha llegado la hora de que Felipe VI se desmarque públicamente de esta derecha fascista, o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas".

En estos momentos, la cuenta de Twitter del presidente del Parlamento riojano (@Comopunos2) se encuentra cerrada.

El presidente de la cámara autonómica ha defendido su "derecho a opinar" sobre el modelo de Estado y sobre otras cuestiones "como cualquier otro ciudadano", porque considera que su cargo no hace que cesen sus derechos civiles.

Así lo ha afirmado este jueves a Efe, después de que el PP de La Rioja le haya exigido que rectifique, o dimita, por los mensajes escritos en su cuenta personal de Twitter, a raíz del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

Opinión "privada" y "legítima"



"No sé si hay que dimitir por dar opiniones", ha considerado García, quien ha incidido en que se trata de mensajes publicados en una cuenta asociada a un blog de opinión política, que él gestiona desde hace una década, en el que planteó "una opinión sobre el modelo de Estado, que es tan legítima como la de cualquier otra persona" y lo hizo "en el ámbito de la vida privada".



García ha recalcado que, desde su punto de vista, cuando ejerce como presidente del Parlamento regional cumple con sus funciones, pero fuera de la Cámara es "un español más" y "como tal, tengo derecho a opinar -ha afirmado-".



Además, ha incidido en que, "aunque puede haber muchas opiniones sobre el modelo de Estado", en realidad, solo planteó en su mensaje que "igual es el momento de preguntarse cuál es el mejor modelo para España". "No le veo nada malo", ha dicho.



Por otro lado, ha afirmado que sus alusiones a la "derecha fascista" en esos mensajes no eran alusiones al PP "pero sí a quienes utilizan al Rey porque "eso es algo malo para la propia monarquía, que tiene que ser neutral, es de sentido común".



García también aludió a las presiones que, según tenía constancia, recibieron diputados del PSOE para que no apoyaran a Pedro Sánchez y ha considerado que en las sesiones del debate de investidura, "desde la tribuna, hubo declaraciones que daban la sensación de que se pedía que hubiera algún tránsfuga".