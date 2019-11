Santpedor, el pueblo de Pep Guardiola, vota eliminar las vaquillas en su Fiesta Mayor

"¿Hay que mantener las vaquillas?". Esta es la pregunta que el Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona) formula este domingo a sus vecinos en una consulta popular para decidir sobre la continuidad de las vaquillas en la Fiesta Mayor tras las presiones de la CUP y los animalistas.

La consulta ha sido organizada por ERC y Junts Per Catalunya, que gobiernan en coalición, para que los vecinos mayores de 16 años expresen su opinión sobre si el consistorio debe prohibir o no los vaquillas. La votación ha comenzado este domingo a las 9:00 horas y finalizará a las 20:00 horas en la sala 1 de octubre -en referencia al referéndum independentista- de la biblioteca municipal. Si bien esta consulta no tiene carácter vinculante, tanto ERC como JxCAT se han comprometido a aceptar el resultado.

De esta localidad no solo es la familia Pep Guardiola, también la del expresidente de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, que denuncia que las formaciones independentistas "quieren eliminar el último símbolo que queda de lo que ellos llaman 'contaminación española'". En conversación con EL ESPAÑOL, Bosch tiene claro que "les vamos a ganar" en las urnas y que seguirán "resistiendo" pero se lamenta de que el pueblo esté "completamente dividido y lleno de odio".

Fiestas de Santpedor

La fiesta consiste en tres sueltas de toros, una el sábado por la tarde y dos el domingo, por una zona acotada de la Santpedor. Se instala una plaza de toros y allí, en el punto central, se coloca un palo untado de grasa de cerdo con un jamón en el centro. Las peñas, unas 50 este año, intentan subir para coger el jamón mientras una vaquilla está en la plaza. En ningún momento el toro sufre, según explican a este medio los organizadores, y se cambia una vaquilla por otra para que no sufra ni se agote.

Una práctica "cruel"y "poco ética"

Para los animalistas, esta es una práctica "cruel" y "muy poco ética" que da una mala imagen del pueblo. Desde hace unos días, la CUP ha repartido panfletos con el lema "Vota no a las vaquillas" y el viernes, dos días antes de la votación, organizó una charla para hablar del maltrato animal.

Los panfletos que reparten en Santpedor a favor o en contra de las vaquillas

Los animalistas también se unen al 'no' para evitar que se destinen "miles de euros" del presupuesto municipal. "Las vaquillas sufren estrés, caídas, lesiones, ansiedad y todo tipo de tratos vejatorios y pueden llegar a morir de un infarto o por agotamiento", afirman uno de los panfletos que reparten.

En el otro lado están los Amigos de las vaquillas de Santpedor, una asociación que apoya la Fiesta Mayor y que pide votar sí en la consulta. "Si a cumplir la Ley de Bienestar Animal. Sí es no malgastar 3.725,6 euros en cada consulta. Sí es continuar con nuestras tradiciones", explican.