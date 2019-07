Rufián pide a Sánchez un pacto con Iglesias: "O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones"

Gabriel Rufián subió a la tribuna y comenzó con una aclaración. "Durante los últimos cuatro años he hecho cosas bien en esta cámara, humildemente. Pero también he hecho cosas mal: dar demasiadas excusas a demasiados para que se hable más de mis formas que del fondo". Se acabó el Gabriel Rufián que lleva una impresora al hemiciclo, cualquier otro tipo de complemento o atrevidas camisetas reivindicativas. Esto es otra cosa.

El portavoz de ERC, que se estrenó en la tribuna del Congreso este martes durante la investidura de Pedro Sánchez, ha decidido adoptar otro tono para emular al histórico portavoz Joan Tardá, al que quiere llegarle "a la suela del zapato", según él mismo ha confesado.

Para su discurso ha utilizado un discurso en tono muy serio y enfatizó muchas de sus frases, repitiéndolas. "Tengo una noticia para usted. Usted no tiene mayoría absoluta. Por más que actúa como si la tuviera, no la tendrá. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha, a Cs y al PP, a Casado y a Rivera? [...] ¿Qué hace ignorándonos a nosotros?", se ha preguntado. "O es usted un irresponsable o usted quiere ir a elecciones. Y no sé qué es peor", según él.

#AMPLIAMOS | ERC afea a Sánchez su silencio sobre Cataluña: "O es un usted un irresponsable o quiere ir a elecciones" https://t.co/7LI0xLeS8c #SesióndeInvestidura pic.twitter.com/WK1vyWCAXQ — Europa Press (@europapress) July 23, 2019

"Ayer, esto parecía más un debate preelectoral de la izquierda sacándose los ojos y la derecha aplaudiendo con las orejas" que una investidura. Si hay elecciones, "este pato lo vamos a pagar todos [...] Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, merecemos que los hijos de Aznar y don Pelayo nos pasen por encima", según él.

Una mesa de negociación

¿Qué quiere ERC a cambio de su abstención, que Rufián no dio por hecha? El respeto del PSOE y una mesa de diálogo, según ha relatado. "Estamos condenados a entenderos", ha dicho. "La pregunta es si ustedes también nos quieren respetar", ha añadido.

ERC lleva semanas sugiriendo que se abstendrá, pero aún no lo ha aclarado. Cuando Sánchez lo ha dado por hecho, Rufián le ha corregido. "Una advertencia: no dé por supuesta nuestra abstención. Tienen 48 horas máximo para ponerse de acuerdo. Por nosotros no será, ha dicho".

Pero ese "por nosotros no será" sólo puede significar una abstención si fructifica el pacto con Unidas Podemos. "Sean conscientes del enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad que está haciendo ERC", ha dicho. "Le puedo asegurar que el estómago nos pide otra cosa".

Rufián hizo un elogio del proceso independentista, alabó a los que considera presos políticos, como Oriol Junqueras, líder de su partido y diputado en el Congreso, pero en situación de prisión preventiva.

Advertencias de Sánchez

Sánchez, por su parte, ha recurrido a argumentos habituales para recordarle que en Cataluña no hay un problema por la independencia sino por la convivencia.

"Si el mensaje que traslada el independentismo catalán es que lo van a volver a hacer [...] el Gobierno de España defenderá el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional", le ha advertido.

El candidato le ha pedido a ERC "abandonar la unilateralidad". "¿Han aprendido algo y han sacado alguna conclusión de todo este proceso?", le ha preguntado.

Como presidente, Sánchez está dispuesto a crear una "mesa de diálogo" de ámbito estatal siempre que funcione otra en el marco del Parlament.