Si eres peluquero o tendero e ingresas menos que tus colegas, estás en la diana de Hacienda

Hacienda ha comenzado a enviar cartas a los propietarios de pequeños negocios a fin de hacerles saber que no escapan del radar de la Agencia Tributaria. En concreto, pondrá el foco sobre aquellas empresas que ingresen cantidades sensiblemente inferiores que las de sus competidores, informa la Cadena SER.

Con esto, la autoridad fiscal informa por primera vez a responsables de carnicerías, fruterías o restaurantes -por poner tres ejemplos- de que conoce las cifras en las que se manejan establecimientos de su sector y entorno, por lo que no conviene guardar en la cartera o un cajón -no declarar- lo que ha de ir a la caja registradora.

Según el citado medio, el objetivo de Hacienda no es tanto la penalización como que las misivas surtan efecto directamente provocando una regularización o rectificación voluntaria de la situación en aquellos negocios que hasta la fecha no estuvieran haciendo lo debido.

Visitas e inspecciones

Por si el plan resulta insuficiente, incluye también visitas presenciales -siempre con identificación, no está permitido hacerlas de incógnito- e inspecciones formales.

La Agencia Tributaria ha optado por no indicar cuáles son los sectores receptores del comunicado para no señalar a ninguno en particular, si bien la SER ha tenido conocimiento de esta información por la recepción en una peluquería.

"Lo más importante es estimular el cumplimiento voluntario en los pequeños negocios para que los efectivos de la Agencia Tributaria se puedan concentrar en perseguir el gran fraude", ha explicado a la emisora el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.