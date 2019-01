Díaz desafía a Ferraz y anuncia que repetirá como candidata para "recuperar" Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha anunciado este viernes que se quedará al frente del partido para liderar la oposición en una etapa de "inestabilidad" y de "incertidumbre" y ha asegurado que pretende repetir como candidata cuando haya nuevas elecciones para "recuperar" el Gobierno andaluz.

Díaz ha reivindicado en rueda de prensa "la fortaleza enorme" que da haber vuelto a ganar las elecciones 36 años después de hacerlo por primera vez, aunque haya sido sin apoyos suficientes para mantener el Ejecutivo, y ha manifestado: "Eso lo reconocen en Ferraz y en todos los lugares de España".

Tras los resultados en las elecciones del pasado 2 de diciembre, Ferraz ha tratado de endosarle a Díaz la culpa del retroceso por una campaña centrada en Andalucía que descuidó la cuestión nacional.

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, enseñaba así la puerta de salida a Díaz: "Nosotros, como dirigentes, sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Tenemos una cuestión muy asumida. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización".

"El PSOE en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales. Nosotros queremos también implicarnos en ese proceso contribuyendo a la regeneración de nuestro proyecto en Andalucía" dijo entonces en nombre de la Ejecutiva federal.

Susana Díaz dejó claro que no estaba de acuerdo: "Si hubiera perdido, me habría ido, pero es que he ganado las elecciones. Tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces", dijo. Ahora confirma que seguirá al frente del partido en Andalucía y que se presentará a las próximas elecciones.