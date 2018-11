Rodríguez habla de que los pactos "serán con políticas" mientras que Díaz quiere "gobernar sola"

La campaña andaluza echa este viernes el cierre con muchas dudas sobre qué pasará a partir del 3 de diciembre puesto que las encuestas auguran un Parlamento muy dividido.

Una de las opciones que plantean más factibles es que Susana Díaz pueda gobernar con el apoyo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que hasta ahora siempre ha hablado de que la barrera era eliminar "al susanismo" del Gobierno.

Sin embargo, horas antes de que se acabe la campaña, Rodríguez ha asegurado que los pactos nunca se basarán en "caras" sino en "las políticas".

"Insistimos mucho en la idea de que hasta el día 3 no sabemos lo que va a pasar pero nosotros tenemos claro que vamos a ser barrera infranqueable a las derechas, cosa que Susana Díaz no puede asegurar, y que no vamos a gobernar con Susana Díaz porque el susanismo tiene mucho de culpa de lo que pasa ahora en Andalucía", asegura la candidata para luego advertir que "lo que debe tener protagonismo son las políticas concretas" y "no las caras".

Por su parte, Susana Díaz ha rechazado hablar de pactos porque aspira "a un gobierno en solitario". "Quiero gobernar sola, un gobierno socialista que siga ampliando los derechos de los ciudadanos", ha dicho.

La candidata del PSOE dijo esperar que "no se viva una situación de bloqueo político", preguntada por si se podría repetir la misma situación de las pasadas elecciones, con 80 días sin conseguir llegar a un acuerdo de Gobierno, y ha señalado que "los que decían que venían a enriquecer la democracia no tienen derecho a subvertir la voluntad de los ciudadanos". "Gobernar no es impedir que el otro gobierne", ha declarado.

Sobre la campaña, la actual presidenta de Andalucía ha afeado a Ciudadanos que "siga blanqueando la extrema derecha", en referencia a la campaña de Vox en Andalucía. "La ultraderecha ya estaba en otros países de Europa y está llegando ahora a España. Pero lo que me parece peor es que la derecha conservadora lo blanquee. Rivera ya ha dicho que no le importaría contar con los votos de Vox. Yo no, yo no los quiero", ha zanjado.

A su vez, la candidata de Adelante Andalucía ha explicado en una entrevista en RNE que le hubiera gustado "que fuera más larga y que se hubiera hablado más de Andalucía".

Para dejar claro que ellos no van a ser un tapón para la gobernabilidad del Parlamento, Rodríguez ha recordado que "no se nos caen los anillos para llegar a acuerdos y ya hemos pactado con Cs y con el PP para sacar políticas concretas que favorecen a la gente", porque "lo importante es sacar adelante medidas".

Eso sí, buscan una regeneración profunda de la política: "No nos referimos solo a Susana Díaz cuando hablamos de susanismo. No es una cuestión de personas sino generacional, de gente que se ha profesionalizado de la política".

Por si había dudas, Rodríguez ha insistido en que "mi organización, la confluencia es libre y las decisiones se van a tomar de Despeñaperros para abajo y eso está clarísimo".