Batet sobre el 17-A: "No se puede hacer política con el terrorismo y utilizando al Rey"

La ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha insistido respecto al homenaje a las víctimas de los atentados del pasado 17 de agosto en que "no se puede hacer política con el terrorismo y utilizando al Rey".

"Son elementos que hay que dejar al margen y el Gobierno de la Generalitat haría bien en dejarla al margen", ha advertido en una entrevista en Antena 3.

Batet ha querido dejar claro que la presencia del Rey en esos actos de homenaje está fuera de toda duda y de que "es el rey de todos los españoles y españolas y por tanto de todos los catalanes y catalanas, porque seguimos en España".

La ministra ha pedido que no se haga política con el terrorismo "que debería de ser una política de Estado" y mucho menos con un dolor que "aterra a todos".

"Cuando hablamos del 17-A, a todos nos aterra y sentimos ese dolor pero no es el momento para la política partidista. Cuando hablamos de terrorismo hay que hacer política de estado y respetar a las instituciones", ha asegurado.

Batet ha explicado que no temen ni los gritos ni las protestas de quienes no respeten la situación. "Hay que recordar que el mismo años de los atentados, en la manifestación, ya hubo gritos y manifestaciones partidistas también contra el Gobierno de este momento y eso no es bueno. Lo que tenemos que hacer es acompañar a las víctimas, al sentimiento de la sociedad barcelonesa y por extensión al de toda la sociedad española y no hacer política en ese momento", ha repetido una y otra vez.

Un paso adelante con la comisión

La ministra de Administraciones Públicas ha explicado que la comisión bilateral que se creó entre el Gobierno de España y el de la Generalitat "fue un paso adelante, porque después de siete años denota el problema que había con el silencio entre dos administraciones que vivían de espaldas una y la otra".

Batet ha aclarado que los más perjudicados es "la ciudadanía" por lo que la reunión tenía dos objetivos que se han conseguido: "El primero era la reunión en sí y el segundo, poner en marcha las comisiones de trabajo técnicas para empezar a desencallar aspectos que llevaban siete años si ni siquiera hablar".

La ministra ha reconocido que la Generalitat planteó el derecho de autodeterminación en esa comisión pero que la respuesta del Gobierno fue la misma fuera y dentro de la sala: "Que ese derecho no existe porque nuestra Constitución no lo permite, como todas las de nuestro entorno, por cierto".

Batet también ha hablado sobre el caso Casado asegurando que "es una mala noticia la judicialización del tema.

"Tendríamos que estar hablando de los problemas de los ciudadanos y de qué políticas habría que aplicar y hablamos de políticos afectados por casos en los tribunales", ha añadido.

Lo que le gustaría a la ministra es que el caso se pudiera "aclarar lo antes posible".