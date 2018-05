Rivera pide más “propuestas y soluciones” y menos “fotos y palabras” frente al “racista” Torra

Albert Rivera trasladará este jueves a Mariano Rajoy “propuestas, soluciones y acciones concretas” para garantizar el cumplimiento de la ley en Cataluña. El presidente de Cs ha advertido que “con fotos y comunicados” no se restablecerá la legalidad en una Comunidad en la que “la gente está atemorizada” porque “hay un racista de presidente de la Generalitat”.

El presidente de Cs contestaba así -preguntado por Susanna Griso- a Pedro Sánhez, que tras entrevistarse con Rajoy subrayaba que la “unidad de acción del bloque constitucionalista es lo mejor que se ha hecho” frente al procés. Rivera adujo que con llamamientos a la legalidad “no se conseguirá”: “Decir que se cumpla la ley no es suficiente, también lo dijimos antes del 9-N y no hicieron caso, y lo volvimos a pedir antes del 1-O y ya hemos visto lo que ha pasado con las cuentas públicas", dijo en alusión al presunto desvío de dinero a sufragar el referéndum ilegal.

En opinión de Rivera, “después de lo que hemos aprendido, después de los aciertos y los errores, hacen falta acciones; más que fotos y más que palabras hacen falta hechos”. El líder de Cs recordó que su partido apoyó la investidura, estuvo al lado del Gobierno en la aplicación del 155 y se ha comprometido a respaldar los Presupuestos Generales del Estado, por lo que no se le puede recriminar ahora falta de sentido de Estado en un tema que, como catalán, conoce de primera mano.

Rivera planteará a Rajoy “cómo mantener el 155, en qué condiciones y sobre qué competencias; cómo controlar el dinero, que es algo que no han hechos hasta ahora, para que sea destinado al golpe; y cómo controlar el reparto de subvenciones para que no beneficie a quienes incumplen las leyes”.

Cs entiende que después de seis meses de una intervención light del autogobierno se han producido demasiados errores como para volver a la casilla de salida y empezar ahora a reclamar el cumplimiento de la legalidad.

Rivera: "Hay corrupción del bipartidismo en la universidad"

Meter a Podemos para retirar el 155

Sobre el otro pilar del acuerdo Rajoy-Sánchez, la voluntad de intentar que “otros partidos” se sumen al bloque constitucionalista, Rivera recordó que Pablo Iglesias se opuso a la aplicación del 155 y apoyó a Ada Colau, que estaba a fravor del 1-O. En este sentido, Rivera se preguntó si tratan de “meter a Podemos en la ecuación para no aplicar el 155”.

Por otro lado, sobre la reunión que han mantenido Sánchez y Rajoy aseguró que “llegar a un acuerdo para decir que se ha llegado al acuerdo de que se cumpla las leyes no es nada". En su opinión, "no basta con decir cosas obvias y no es tiempo de contemplaciones, así que le vamos a pedir a Rajoy que rectifique y que controle las cuentas públicas porque ya sabemos que se emplearon tres millones para el 1-O y cinco para el 9-N”.

Con presidente racista que va a restituir al frente de Consejerías a prófugos de la Justicia y a un imputado por rebelión al frente de los mossos no nos queda otra que aplicar el 155. Lo que hay que decidir es cuándo y cómo. Los españoles no se merecen una reunión como la de hoy”.

Rajoy y Sánchez intentan presentar a Rivera como un radical que ha abandonado el bloque constitucionalista por puro tacticismo. A Rajoy le viene bien que haya un gobierno en Cataluña, aunque sea presidido por Quim Torra, tutelado por Puigdemont, y decidido a continuar su desafío al Estado, para sacar adelante los Presupuestos. A Sánchez le conviene la guerra abierta en el centro derecha para taponar el tasvase de votos del PSOE a Cs que pronostican las encuestas.