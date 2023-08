La paisajista que diseña espacios amables: "Hay que regar los jardines públicos con agua reciclada"

Un ambiente bello y sutil. Ese es el primer pensamiento que se pasa por nuestra cabeza cuando María Medina recibe a ENCLAVE ODS en su terraza-refugio de Cádiz. Y es ella es la paisajista que está detrás de muchos de los pequeños ‘jardines del Edén’ españoles. Los espacios verdes del Museo Picasso de Málaga, los jardines de la Zarzuela, de la sede de Palmas Altas en Sevilla o el de Bodegas Palacio son solo algunos de los lugares que han sido tocados por la magia de la experimentada paisajista.

Su vocación profesional le mueve a enseñar cómo se pueden hacer más amables los paisajes rurales o urbanos. Es autora del manual Fundamentos de una política ambiental basados en el arbolado urbano, dirigido a los ayuntamientos. Y además es autora del Plan Director del jardín del Real Sitio de San Ildefonso de La Granja y coautora de la Guía de diseño urbano y de Árboles en la ciudad.

¿Qué es un paisajista?

Un profesional que debiera tener la capacidad de transformar un paisaje rural o urbano en un paisaje amable. La arquitectura paisajista es una disciplina compleja que aúna la cultura, las ciencias naturales, la técnica y el diseño.



¿En tiempos de sequía se puede regar un jardín?

Si es público, se debe regar con aguas que hayan sido recicladas correctamente. Además, nuestra jardinería tradicional, especialmente el arbolado, tiene mucha más capacidad de resistir la sequía que los nuevos jardines en los que predomina el césped.

¿Cómo explica la fiebre del césped en España?

No tiene sentido, puesto que en la mayor parte del país no existe una pluviometría suficiente. Yo diría que se debe a la influencia de la cultura anglosajona y del reciente populismo. Se están destrozando nuestros parques, jardines y plazas al sustituir arbustos y tapizantes por praderas para que la gente pueda comer, recostarse y los perros hacer sus necesidades.

Es sevillana, ¿qué huella le ha dejado la ciudad?

Mucha, porque la Sevilla tradicional tiene un paisaje urbano muy rico, tanto en su casco histórico como en su entorno, con las plantaciones realizadas en el siglo XIX y a principios del XX.

Vivir mi infancia y juventud en Sevilla ha sido una gran lección y esos grandes valores aprendidos me han servido mucho para mis posteriores trabajos. Pocas ciudades hay cuya vegetación tenga esa explosión primaveral.

Si tuviera que escoger entre los jardines que ha realizado…

Siempre el último.

¿Qué estilo diría que tienen sus jardines?

No tengo ningún estilo ni preferencia en particular. Cuando me encargan diseñar un jardín, intento realzar el lugar, solucionar los problemas que existen, conjugar y utilizar todos los elementos de forma que se consiga el ambiente que pretendo y, sobre todo, que la vegetación cambie a lo largo del año.

"Duele ver un riego gota a gota en la Alhambra o el patio de los Leones pavimentado de mármol"

¿Jardín formal o informal?

Depende del lugar, pueden ser formales o informales. Lo importante es que estén bien diseñados y que ambos tengan una buena geometría y una correcta plantación.

¿Estilo hispanomusulmán, francés, inglés…?

Todos. En España tenemos todos esos estilos debido a la gran diversidad de paisajes y características geográficas. Compara un pazo gallego con un patio hispanomusulmán…

Hay casos únicos y excepcionales como el del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Un jardín francés en un terreno con grandes pendientes y la sierra de Guadarrama al fondo es una peculiaridad, porque en Francia los jardines son siempre horizontales.

¿El Real Sitio de La Granja sería un ejemplo de jardín histórico bien conservado?

Hay conjuntos que sí se han restaurado siguiendo el Plan Director, pero queda mucho por hacer.

¿Cómo se conservan los jardines históricos en España?

En general, muy mal. Duele ver un riego gota a gota en la Alhambra o el patio de los Leones pavimentado de mármol. Las tendencias conservacionistas de los países más sensibles con su patrimonio se caracterizan por su fidelidad al trazado original y sus plantaciones. Es lo que se debería hacer con los nuestros.

¿Cuál cree que es el jardín más importante de España?

Sin duda, como conjunto paisajístico e histórico, el Real Sitio de Aranjuez. Es el más completo. Tenemos el paisaje natural con los sotos y el río, el paisaje rural con las huertas y el paisaje urbano con sus plazas, calles, tridentes y jardines. La vegetación cumple un papel fundamental en todo este conjunto, cuyo excepcional trazado está formado por alineaciones de árboles plantados regularmente que proporcionan bellos paseos y perspectivas.

Si el jardín es un refugio, ¿de qué hay que refugiarse?

Del entorno. Un jardín, en esencia, siempre ha sido un refugio frente al paisaje que lo rodea y hoy más que nunca es necesario en el entorno urbano en que vivimos.

Un parque que le guste.

El parque de María Luisa (Sevilla) antes de que lo destrozaran poniendo praderitas de césped que están acabando con su arbolado y frondosidad.

¿Una plaza?

La plaza más bonita que conozco, aunque no tenga vegetación, es la del Campidoglio en Roma.

¿Un patio?

El patio de los Arrayanes, si tienes la oportunidad de verlo sin turismo, como yo lo he visto, pues son espacios concebidos para disfrute de su dueño y pocas personas más. Un patio de la Alhambra me emociona más que el jardín de Versalles.

¿Un árbol, una flor?

Con independencia del entorno en que se encuentre, el Acer japonicum. Sus hojas y su color otoñal son de gran delicadeza. De entre las flores, destacaría la peonía.

"No falta cultura, faltan personas con cultura y, especialmente, políticos que hagan obras pensando en la ciudadanía"

¿Cómo crear entornos amables?

Con un buen diseño que contemple la sombra, el agua y el color. Con la combinación armónica de estos elementos se puede crear un ambiente amable, pero para ello es necesario una idea clara de lo que se quiere realizar y un buen cliente.

¿Qué opinión le merece la proliferación de plazas duras?

Penosa. Como no suelen tener un entorno arquitectónico singular y digno de admirar -como el de la plaza mayor de Salamanca u otras grandes plazas- las plazas duras son con frecuencia inhóspitas, carecen de atractivo y tienen un uso muy limitado. Prefiero los espacios bellos y útiles. Para ello, el arbolado es imprescindible.

¿Es importante la escala?

Son fundamentales la escala y la proporción. También se deben tener en cuenta las tres dimensiones.

¿Qué jardines suelen están mejor resueltos y cuidados, los públicos o los privados?

Los privados, porque han hecho un esfuerzo por tener un buen jardín, además de una inversión considerable. Los públicos, aunque no siempre, suelen estar peor.

¿Ha recibido encargos para diseñar el paisaje de espacios públicos?

Sí. He tenido muy buena relación con los ayuntamientos y los representantes, tanto políticos como vecinales. Me ha dado mucha satisfacción el agradecimiento que me han demostrado los vecinos. Sin embargo, la ejecución del proyecto por parte de los servicios municipales ha sido decepcionante.

¿Por qué el español, en general, tiene manía a los árboles?

Por ignorancia. Los servicios municipales desconocen las técnicas científicas de la arboricultura moderna. Son capaces de talar y destrozar una calle o una avenida en unas horas. Nos privan así de los beneficios tanto estéticos como funcionales que proporcionan los árboles. La gente suele hacer lo mismo porque piensa que es lo que se debe hacer.

¿Falta en España cultura de jardín?

No falta cultura, faltan personas con cultura y, especialmente, políticos que hagan obras pensando en la ciudadanía y no en satisfacer sus expectativas electorales, así como sus deseos de dejar huella. En definitiva, falta una voluntad política basada en el arbolado urbano que sea capaz de salir de la dinámica actual en la que casi todo suele ser feo, grande y caro.

¿Cómo fomentar la cultura de jardín?

Fomentando su conocimiento. Valorando lo que aporta al bienestar material y espiritual de las personas.

