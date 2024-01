El turismo es esa fuerza motriz que acelera el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Es una pieza clave para el crecimiento económico; la generación de empleo; el desarrollo de infraestructuras; la promoción cultural y un largo etcétera de beneficios. Por otro lado, también es cierto que el turismo conlleva ciertos desafíos que nos obligan a gestionarlo de una manera adecuada. Todos debemos promover un turismo responsable y sostenible que beneficie a largo plazo a la comunidad local y al medio ambiente.

Consciente de ello, y como no podría ser de otra manera, la Organización Mundial del Turismo —vinculada la ONU— ha vertebrado este año la celebración del Día Mundial del Turismo alrededor de las “Green InvestmentS", destacando la necesidad de más inversiones y mejor orientadas a las personas, al planeta y a la prosperidad. Es el momento de soluciones nuevas e innovadoras, donde todos los agentes implicados debemos unirnos en torno a una estrategia de inversión turística, responsable y universalmente accesible.

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden servir de útil orientación para detectar allí donde cada uno tiene mayor potencial de ejercer un impacto positivo. La ventaja del turismo es que, como industria polifacética y con múltiples vértices, puede y debe sostener de manera proactiva la consecución de los ODS.

Desde mi experiencia anterior en otras iniciativas sociales y proyectos corporativos, puedo decir que me he encontrado un sector, el del turismo, especialmente comprometido por dejar una huella de gran impacto positivo. He conocido un grupo de profesionales realmente preocupados por el papel significativo que sus acciones pueden desempeñar en la promoción de la sostenibilidad, tanto social como ambiental. Estoy rodeada de empresas compañeras en las que identifico ese compromiso y responsabilidad. Y por supuesto, en la mía propia.

En Palladium Hotel Group estamos firmemente comprometidos y conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener allá dónde estamos presentes. Basamos todas nuestras acciones en un decálogo de principios que rigen nuestra forma de operar y cada uno de esos principios está vinculado a los ODS que nos guían en el camino.

Para ello, hemos identificado tres grandes grupos de interés sobre los que queremos poner foco y priorizar nuestras acciones y construido nuestro plan estratégico de responsabilidad social en torno a esos tres pilares: nuestras personas, las comunidades donde operamos y el planeta.

Recientemente hemos lanzado una nueva identidad, Palladium Cares, que engloba todos los proyectos que en materia de responsabilidad social corporativa se están llevando a cabo en el grupo desde hace muchos años, y en la que hemos unido nuevos proyectos tanto en Europa como en América. Palladium Cares es una estrategia integral que potencia todavía más nuestro posicionamiento.

La primera de nuestras vertientes de actuación es 'Our People'. Entendemos que lo más natural, evidente y lógico es, en primer lugar, mejorar la vida de los nuestros, pues son sin duda nuestro principal valor, sobre quienes más podemos generar y aportar directamente un beneficio de entre todos nuestros grupos de interés. Y hay que demostrarlo dándoles todo el apoyo y acompañamiento que necesitan, tanto en aspectos materiales y humanos, como de seguimiento y formación a lo largo de su carrera.

En segundo lugar, y también con acento en la 'S' de 'social', está el compromiso con las comunidades anfitrionas. Especialmente relevante en el ámbito del turismo, pues es vital respetar la cultura local, al tiempo que se promueve el desarrollo socioeconómico homogéneo de las mismas.

¿Y cómo contribuimos a mejorar sus vidas? Identificamos necesidades concretas en cada una de las ubicaciones en las que operamos, y lo hacemos siempre de la mano de ONG y autoridades locales, que son quienes mejor conocen el terreno y la realidad del destino en el que queremos aportar nuestro grano de arena. Por ejemplo, vimos cómo en las comunidades que rodean a nuestros hoteles en países del Caribe (México, Jamaica, República Dominicana o Brasil) la principal necesidad entre la población era la de un empleo cualificado y estable.

Por eso, estamos trabajando, mano a mano con las autoridades educativas y gobiernos locales en la creación de Centros de Capacitación Profesional. Ya tenemos una constituido en Brasil, el Instituto Imabassai, que nos sirve de modelo, y acabamos de lanzar un centro nuevo en Jamaica, en la localidad de Sandy Bay.

En estos centros se ponen en marcha oportunidades de formación profesional y educación en línea con las necesidades de cualificación y oportunidades futuras de empleo local. Estoy convencida de que la mejor ayuda social es un empleo, un trabajo que les dignifique como persona y les ayude a ser autónomos.

Por otro lado, en Europa, con el proyecto '4 causes to take action' ponemos el foco en 4 causas distintas cada trimestre del año, y este primer año son la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado de las personas mayores.

Por supuesto, nuestro tercer y fundamental pilar es el planeta, verdadero gran anfitrión de todos. Con un enfoque global y local, hemos diseñado un plan de acción personalizado por hotel y destino que trabaje en la mejora de cada uno de los 10 principios identificados como prioritarios para PHG.

Para acabar, destacar nuevamente que tenemos la responsabilidad de usar la potente herramienta que es el turismo como generador proactivo de impacto positivo en todo nuestro entorno. Hemos de ser siempre capaces de traducir en acciones reales la estrategia de RSC y buscar con ello mejorar social y ambientalmente lo que más nos importa: nuestras personas, nuestras comunidades y nuestro planeta.

***Gloria Juste es directora de Responsabilidad Social Corporativa en Palladium Hotel Group

