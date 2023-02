Palacios y Páramo del Sil, los pueblos de León con pasado minero como primer salvavidas del oso pardo

“Aquí no ha nacido ningún niño desde hace 31 años”, comenta Borja Martínez, antiguo minero y alcalde pedáneo de Anllares del Sil, perteneciente a la localidad de Páramo del Sil, en León. Desde hace tres años, la chimenea de la central térmica ha dejado de dominar el paisaje. De su demolición y del freno a la intensa actividad minera en la zona tan sólo quedan los escombros de un sector que funcionó a pleno pulmón durante al menos cuatro décadas.

Como Páramo del Sil, el municipio de Palacios del Sil es otro de los muchos de la cuenca leonesa que guardan un vínculo con las minas y una pérdida de población vertiginosa, de en torno a un 30% en diez años. Pero, entre esos vestigios de un pasado boyante dedicado al carbón, se abre un futuro dedicado a la protección de la naturaleza y del entorno del que, en definitiva, vive su población local.

La región experimenta cada vez más incendios y de mayor magnitud, menos lluvias y unas temperaturas mayores que hace 50 años. Hay terrenos arrasados por el fuego que no se recuperan igual que antes por sí mismos y especies que ven alterado su funcionamiento por el cambio climático. Es el caso del oso pardo, oriundo de la cordillera cantábrica, que cada vez hiberna menos o, directamente, no lo hace.

Uno de los casos documentados en la zona es el que recoge el Diario de León. En pleno mes de noviembre, una pareja que viajaba en coche por la N-631 se topó con un oso joven, cerca del pantano de Las Rozas. Cuando el animal advirtió la presencia humana, se perdió por el monte y desapareció entre la maleza.

Lo inusual de este encuentro es que, en invierno, esta especie suele hibernar. En otoño acumula las suficientes reservas de comida como para aguantar los meses más fríos en un estado de letargo invernal. Descansan sin comer, defecar y con sólo diez pulsaciones en cuevas o cavidades excavadas en el suelo. Sin embargo, en los últimos años, los osos están más activos por estas fechas y, o bien hibernan durante menos tiempo o, directamente, no lo hacen.

Un oso cantábrico joven. FOP

Del momento crítico que alcanzó su población en los años 80, con tan sólo 60 ejemplares, esta especie emblemática de la cordillera cantábrica ha conseguido crecer hasta situarse en los 370, según el último censo oficial. Es una cifra positiva, pero que les sitúa aún en peligro. Sobre todo en escenarios de cambio climático como los que ya se están viviendo, porque a menudo que estos osos –muchos cercanos a poblaciones humanas– estén más activos en invierno, posiblemente encuentren menos disponibilidad de alimento en el monte.

Es el caso del arándano silvestre, parte de la dieta habitual de los osos cantábricos hasta ahora. Como explica María Gómez, ingeniera de montes de la Fundación Oso Pardo (FOP), estos animales se alimentan de estos frutos en agosto, pero el problema es que “hay años que la producción del arándano es prácticamente inexistente”. A causa del aumento de las temperaturas, este arbusto de bayas adelanta su floración y se expone a heladas tardías, reduciendo así su producción de frutos. Algo que, en un futuro no muy lejano, también ocurrirá con otros alimentos de los que se nutre el oso.

Según las predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el calentamiento global en la montaña puede suponer un aumento de dos grados en 2040, lo que puede impactar aún más sobre la fructificación arbórea y la producción de alimentos.

Los locales se vuelcan en las plantaciones

Entre los alimentos que sí se verán beneficiados por esas mismas predicciones son árboles como el castaño, que pueden llegar a constituirse como un recurso clave para el oso. Tiene producciones más constantes y en ciertos lugares de la cordillera cantábrica el cambio climático puede favorecer su crecimiento o fructificación.

Esta es una de las cuestiones que se están estudiando en Osos con futuro, el proyecto LIFE de la Unión Europea, con el que se pretende ayudar al oso pardo a adaptarse a los escenarios futuros de cambio climático. Principalmente, mediante el enriquecimiento y la mejora de la oferta trófica del oso en el monte y a altitudes en las que se pronostican que las especies de las que se alimentan vayan a tener una mejor producción, especialmente de las supraforestales (que crecen entre 1.600 y 2.000 metros de altura).

Adrián González, vecino de la zona y estudiante de Magisterio graduado en la Universidad de León, es uno de los trabajadores contratados en el marco del proyecto comunitario para plantar parte de los más de 150.000 árboles y arbustos de frutos carnosos en una extensión de 155 hectáreas, así como 25.000 castaños injertados con variedades autóctonas en unas 55 hectáreas, que, además, por el momento ocupan menos del 10% en áreas oseras.

Como él, otros locales como David Augusto, con más de 30 años de experiencia en el monte, o María Gómez, peluquera, llevan desde el mes de octubre plantando más de 27.000 árboles. Esta primera campaña se está realizando en montes de utilidad pública pertenecientes a los municipios de Páramo del Sil y a Palacios del Sil, pero continuará por un total de ocho espacios de la Red Natura 2000 donde se distribuyen estos osos.

Las acciones de prevención de conflictos y diseminación alcanzan a la totalidad del área de distribución del oso pardo cantábrico. FOP

La Fundación Oso Pardo, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y la propia Junta de la comunidad autónoma, firman un acuerdo de custodia sobre los terrenos de los propietarios (ya sean públicos o privados). De esta forma, se asegura la permanencia de las plantaciones a largo plazo más allá del tiempo de duración del proyecto (de 2020 a 2025).

Tanto para escoger las zonas de plantación, como las especies y su adaptación a los escenarios previsibles del cambio climático, se ha contado con una base científica importante aportada por investigadores de universidades de Oviedo, Cantabria, Valladolid y Extremadura. “El proyecto tiene una base experimental”, asegura Guillermo Palomero, presidente de la FOP y una de las grandes voces de la conservación en nuestro país.

Como explica, se están plantando especies de árbol como el castaño, el manzano, el arraclán o el cerezo a cotas más altas para ver cómo responden al cambio climático, porque “las áreas oseras son carne de cañón”. De esta forma, además de favorecer al oso, también se beneficia su convivencia con la población humana local y se reducen los posibles encuentros inesperados con ellos.

La ingeniera de montes de la FOP cuenta que especies como los cerezos que antes fructificaban hasta los 800 o 1.000 metros, ahora, con el previsible escenario de cambio climático, pueden subir a los 1.300 metros. “Estos árboles que estamos plantando estarán disponibles para el oso en 10 o 12 años”, cuenta Gómez. Además, y de manera complementaria, se trabajará en bosques modelo en claros de 1.000 metros cuadrados que ayudarán al enriquecimiento de la zona y de su biodiversidad.

Plantaciones en el monte perteneciente a Anllares del Sil. FOP

El oso habituado, la línea roja

“La situación con el oso ya no es igual que antes. Recuerdo una vez que me sorprendí porque me llamó un cazador para alertarme de que había un lazo (una trampa) en el monte”, cuenta Elías González, guarda forestal en la zona del Bierzo. Cuenta que el oso es una especie que se respeta bastante, en parte porque, de hacer algún daño, su ataque no llega a ser como el del lobo, que puede acabar con rebaños enteros de ovejas, por ejemplo.

“Como mucho puede acabar con tres ovejas”, cuenta el guarda, pero no es lo habitual, y, además, cualquier daño a este animal está penado por ley con multas que pueden superar los 60.000 euros (dependiendo de la zona). No obstante, como insiste Palomero, lo importante es que el oso encuentre siempre su comida en el monte, por lo que asegura que están “muy alerta” para ejercer técnicas disuasorias si un oso se acerca a contenedores de basura a por comida.

“Una vez que prueban de ahí la comida y les gusta, van a bajar una segunda vez y van a habituarse a ese alimento fácil y rico”, comenta el experto. Así, se les disuade que con sonidos, petardos u otras técnicas inofensivas “para que entienda que ahí no es seguro alimentarse”.

Raquel Martínez, investigadora de Ciencias Ambientales y guarda en el parque natural de Las Rocosas, en Canadá, cuenta que los osos propios de allí, los grizzlies, están totalmente habituados a las poblaciones humanas y “es un problema”. Comenta que, una vez, uno de estos animales comenzó a arrancar las ruedas de varios coches aparcados y los destrozó por dentro para encontrar comida. “La buscó donde la había encontrado antes”, asegura.

Por este motivo, el proyecto europeo para ayudar al oso a adaptarse al cambio climático comprende también una importante pata de sensibilización a los colectivos que pueden verse involucrados en las interacciones con los osos. Se prevén encuentros con más de 100 asociaciones de los sectores de la caza y deportes de invierno para concienciar sobre la actividad de los osos y cómo actuar si se produce algún encuentro con ellos.

