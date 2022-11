Cómo hacer estanterías con bloques de hormigón: decoración sostenible con la tendencia DIY

El hormigón es uno de los materiales más utilizados en construcción. Y, desde hace unos años, diseñadores y marcas lo están empleando en sus creaciones. El resultado es un producto muy duradero, minimalista y contemporáneo.

Cada día son más los creadores que se suman a la decoración reciclada y sostenible, ya sea por cuestión estética o económica, reutilizar cualquier material u objeto para adaptarlo a nuestra decoración es una opción muy interesante.

Entre estos, los bloques de hormigón son materiales de construcción sólidos, resistentes y duraderos. Además, son muy versátiles y podemos agruparlos, amontonarlos y superponerlos.

¿Acabas de hacer una obra y te han sobrado? ¿Conoces a alguien que no los vaya a utilizar? ¿Has visto que sobran de una obra? ¡Hazte con ellos y úsalos!

Y ahora, que más que nunca está en auge el DIY (do it yourself, hazlo tú mismo), te enseñamos a que tú misma puedas emplearlos para construir una estantería.

🧱 Aprendas a crear estantería super original con el uso de bloques de hormigón y algunas tablas. 👇🏻 Algunas ideas para decorar tu casa con la ayuda de bloques de hormigón. https://t.co/qEFXNJuwq8 #decoración #construcción #reforma #arquitectura #BigMatIberia pic.twitter.com/EJLJzjQzM3 — BigMat Iberia (@BigMatIberia) December 21, 2020

Las estanterías de hormigón proporcionarán un almacenamiento práctico y económico para organizar libros, aparatos... Además, lo puedes colocar en cualquier habitación, ya que se sumará a la estética del interior.

Ahora bien, debes tener en cuenta que, por su peso, será una estantería apoyada en el suelo, no colgante. Además, los bloques solo están disponibles en algunos tamaños.

Trabajar con hormigón

Los bloques de hormigón pueden adoptar numerosos tamaños y formas, aunque todos presentan un alto grado de resistencia en relación con su tamaño. Por ello, suelen aparecer en operaciones de soporte de carga como columnas de apoyo, zapatas, muros y cimientos.

Además, hay varios factores que afectan a la capacidad de carga de estos. Entre ellos, el tamaño, la forma, el peso aplicado en un punto concentrado...

Cómo hacer la estantería

A continuación, te vamos a proponer varios diseños diferentes para que tú misma puedas crear una estantería sostenible con bloques de hormigón.

La primera propuesta viene de la mano de Leroy Merín y con ella no aprovecharás los huecos de los bloques, pero el resultado será muy estético. Necesitarás: los bloques de hormigón, traviesas de madera, masilla y una pistola de silicona.

Elaboración paso a paso:

Coloca los bloques de la forma que más te guste para crear el primer nivel. Ponlos separados de manera que la traviesa apoye sobre ellos. Coloca la traviesa encima de los bloques y pégala con la mascarilla a estos. Repite el proceso la cantidad de pisos que necesites. ¡Listo!

Si quieres mimetizarla más con la habitación en la que vayas a colocarla ya solo tienes que pintar ¡y lista! Ya tienes una estantería resistente y sostenible para llenarla con las cosas que quieras tener mejor colocadas.

La segunda sugerencia, de Journalismo, es similar, pero sugiere antes decorar las piezas. Lo primero que debes hacer es lavar tanto los bloques de cemento y la madera con agua y jabón. Además, usa un cepillo de alambre para eliminar imperfecciones. Puedes rellenar las grietas con acrílico y masilla y alisar con una espátula. Además, lija la superficie tanto de madera como de hormigón antes de pintar. Pinta a tu gusto y aplica un poliuretano acabado sobre la pintura.

Y ahora toca montar. Primero coloca un tablero sobre el suelo junto a la pared. Pon uno o varios bloques, uno sobre otro, en cada extremo y decide el alto de cada estante. Después coloca la madera y sobre el tablero nuevamente el mismo número de bloques. Repite el proceso hasta que hayas conseguido la altura deseada, pero nunca sobrepases los 6 bloques y 4 tableros.

Nuestra tercera propuesta es que utilices el espacio interno de los bloques para guardar / colocar objetos. Puedes simplemente colocarlos de manera que el hueco se vea, siguiendo los procesos anteriores, o simplemente crear una pequeña estantería sin madera, únicamente utilizando los bloques. ¡Pero no te pases!

