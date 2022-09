Onkalo: la necrópolis nuclear de Finlandia que puede hacer viable la energía atómica

En el camino hacia un mundo más sostenible, casi todos los expertos concuerdan en la urgencia de buscar alternativas a las energías fósiles, lo que ha hecho que algunos vean en la energía nuclear la panacea energética.

De hecho, ante el importante desafío de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para el año 2050, algunos países, como China, Estados Unidos, Francia e India han optado por invertir más en este tipo de energía que, al contrario que las energías fósiles, produce cero emisiones.

Asimismo, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha provocado que en países altamente dependientes del gas ruso, como Bélgica, se haya vuelto a la energía nuclear como fuente principal del suministro energético, en detrimento de las energías no renovables.

Residuos radiactivos

Sin embargo, la energía nuclear entraña amenazas importantes, centradas sobre todo en la gestión y la eliminación de los residuos que genera. Durante decenas de miles de años, estos conservan su radioactividad, por lo que su gestión es crucial para hacer que este tipo de energía sea una alternativa viable en el futuro.

Desde los años 50, cuando empezó a usarse la energía nuclear, esta ha generado mundialmente más de 250.000 residuos radiactivos. Durante mucho tiempo, el método para gestionarlos ha consistido simplemente en su almacenamiento en plantas nucleares inactivas, cuyo mantenimiento ha supuesto grandes costes para los gobiernos y, además, soluciona el problema durante unas pocas décadas nada más.

Además de su alto coste económico, esta forma de gestionar los desechos nucleares requiere un mantenimiento constante y prolongado, del que tendrán que seguir ocupándose las siguientes generaciones durante siglos.

Onkalo, el proyecto finlandés

Por ello, en los últimos años se han puesto en marcha numerosos proyectos que buscan deshacerse de los residuos atómicos de manera permanente. El más exitoso de ellos lo ha llevado a cabo el gobierno finlandés, que planea almacenar 2.300 toneladas de residuos tóxicos en un gran depósito subterráneo durante al menos 100.000 años.

El complejo, que se llamará Onkalo, estará disponible, previsiblemente, a partir de 2023, aunque hace décadas que el gobierno lleva trabajando en esta idea.

Todo empezó en 1995, cuando la empresa Posiva Oy, creada ese mismo año, empezó a trabajar en el diseño de una red permanente de túneles destinada a alojar los desechos nucleares del país.

El enclave elegido fue la isla de Olkiluoto, muy cerca de una de las centrales nucleares más importantes del país, en la que se produce el 32% de la electricidad que se consume en Finlandia.

No obstante, el factor principal que justificó la elección de este sitio tiene que ver con características geológicas. Aquí, el suelo está compuesto por rocas ígneas, lo que dificulta una posible filtración a la superficie del material radiactivo.

500 metros bajo tierra

El sistema de almacenamiento diseñado por Posiva Oy consistirá en una red de túneles construida a 500 metros bajo tierra, donde los desechos nucleares podrán ser almacenados de forma segura.

Para evitar filtraciones, la empresa planea introducir los residuos atómicos en recipientes de acero que, a su vez, estarán recubiertos por una cápsula de cobre. Dentro de estas estructuras, el material radiactivo será transferido finalmente a los túneles subterráneos.

Además, los túneles contarán con capas de refuerzo, hechas de arcilla hinchable, amén de estructuras de sellado y la protección natural que aporta la roca ígnea.

Cuánto durará

Aunque el proyecto de Finlandia para el almacenamiento de desechos atómicos arroja un rayo de esperanza sobre la viabilidad de la energía nuclear en el futuro, hay también quienes ponen en duda la eficacia del sistema.

Las críticas se centran, sobre todo, en la capacidad de este para conservar los residuos tanto tiempo como prometen desde Posiva Oy, puesto que algunos estudios, basados en sistemas similares, llegan a conclusiones muy diferentes.

Además, la construcción de un complejo como Onkalo supondrá una inversión muy importante por parte del gobierno, y no existe forma de garantizar que funcionará a largo plazo y que, en caso de no ser así, no se convertirá en una amenaza para las futuras generaciones de humanos.

