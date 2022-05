La digitalización llega a la enfermería como "aliada en la gestión de cuidados"

Desde que comenzó la pandemia de la covid-19 en 2020, hay un término que sobrevuela prácticamente todos los ámbitos de la vida: la digitalización. Ya sea de la educación, del trabajo o de la sanidad, el futuro será, sin duda, digital.

Pero en el caso de la sanidad, la digitalización juega un papel clave para modernizar los sistemas de salud, tanto públicos como privados, y poner al paciente y a los profesionales en el centro de la ecuación.

Aunque digitalizar no significa sólo pasar consulta a través de una aplicación, por ejemplo. Y es que conseguir sistemas digitalizados requiere de inversiones que no siempre son sólo económicas. “Muchas veces decimos que la tecnología nos va a ayudar, pero no, ayuda a un proceso que hayas establecido tú como hospital”, advierte Yulisa Domínguez, responsable del área eHealth del grupo Oesía.

Porque, explica, “la tecnología nos ayuda en este proceso de digitalización, pero hay muchos pasos entre medias en cuanto a procesos; cuando uno digitaliza, hay que pensar en el modelo asistencial, y los procesos previos tienen que estar maduros”. Y pone como ejemplo la Gacela Suite de Oesía, un software de gestión para personal de enfermería que se centra en la continuidad de los cuidados.

El rol de enfermería

“Esta herramienta que digitaliza la labor de enfermería es un compañero o un aliado en la gestión de cuidados”, explica Domínguez. Y recuerda que su implementación ha tenido, desde el primer momento, “a las enfermeras en el centro”, pues son quien “realmente están al lado del paciente”.

Centrado en mejorar el diagnóstico y el tratamiento, este sistema que Oesía impulsa desde 2007 hace hincapié en la continuidad de los cuidados. Esa que, según Domínguez, que también es médica, “es tan importante como el diagnóstico”. Y es que permite al personal de enfermería hacer un seguimiento, ver resultados, ajustar tratamientos y evitar la duplicidad de los exámenes y pruebas médicas en todos los niveles, desde atención primaria hasta hospitalizaciones.

¿Cómo funciona?

Domínguez pone un ejemplo práctico para entender cómo funciona Gacela. Para ello, escoge un caso de hospitalización. “En el hospital tienes muchos sistemas; nosotros somos uno más, y nos integramos con el resto”, cuenta. Y puntualiza que, hasta hace no tanto, “todo se terminaba” en el médico, con “un diagnóstico y las tablitas en las camas”.

Ahora, en cambio, todo ese proceso está digitalizado. Porque, recuerda, “realmente la información que necesita enfermería y el médico, para ver si ajustamos tratamiento o nos hemos equivocado en el diagnóstico, se quedaba muchas veces en papel”. Según esta experta en medicina, aplicaciones como Gacela ahorran tiempo y limitan los errores humanos que se puedan cometer.

Por ejemplo, dice Domínguez, “Pepa llega al hospital con un diagnóstico de diabetes y hay que hacerle seguimiento de pie diabético, el equipo de enfermería lo que hace es desglosar toda esa gestión de cuidados en una herramienta digital. La paciente puede requerir de curaciones mañana, tarde y noche, y eso hay que registrarlo. Pero también cómo las vamos a hacer”.

En el software que ofrece Oesía, “hay un espacio para que puedan hacer un evolutivo, una descripción simple, etc. Todo el seguimiento lo da automatizado la herramienta”, concluye.

La movilidad, la clave

Si algo ha puesto de relieve la pandemia en el sistema sanitario es la necesidad de acercarse al mundo social y sociosanitario. Domínguez reconoce que es algo que desde Oesía vieron especialmente en los centros sociosanitarios de Cataluña. A veces, es necesario “compartir información, no solamente médica, porque hemos visto que nuestros residentes han sufrido mucho en las residencias”.

Por eso, la hoja de ruta de Gacela pone especial énfasis en “crear movilidad”. Es decir, “llevar toda esa estación de enfermería que está en las diferentes plantas de los hospitales a un mismo software para que puedas poner tú tu información”, explica Domínguez. Y también de un centro a otro.

Por eso, asegura, ahora está enfocados “en dar movilidad a la enfermera en todos los aspectos, también que ella pueda hacer sus visitas, incluso domiciliarias, sin tener que tomar notas y nuevamente pasarlo al sistema”.

