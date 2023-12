Un grupo ecologista tiñe de verde los canales de Venecia en protesta por una COP28 sin ambición

ORA!

EXTINCTION REBELLION IN AZIONE A MILANO!

Il Naviglio Grande tinto di verde.

Nello stesso momento, alla #COP più fossile di sempre, la politica fa affari sporchi e, intanto IL PIANETA INTERO AFFONDA.

Affondano le case, come in Emilia, e le isole intere, come a Tuvalu.

1/4 pic.twitter.com/phkg0RIp4x