Una chica se queda sin llaves y tuitea al directo del Castellón-Cornellá para avisar a su padre

Una curiosa historia se ha hecho viral gracias a la emisión de los playoffs de ascenso a Segunda División en Footters. Se trata la de una joven cuyo padre estaba viendo el partido entre Castellón y Cornellá en el que estaba en juego una plaza en la categoría de plata. A ella no le importaba demasiado el partido, lo que quería era otra cosa: las llaves.

Y es que durante la retransmisión, en la pantalla iban apareciendo mensajes de los televidentes que colgaban en las redes sociales bajo el hashtag #CastellonCornella y #SUPERFINALES2020. Fue la única forma que se le ocurrió a esta chica para avisar a su padre de que necesitaba su ayuda.

"Papá, sé que estás viendo esto. Tírame las llaves por la ventana que no voy a cenar y llegaré tarde", le decía a su hija.

Papá, se que estás viendo esto. Tirame las llaves por la ventana que no voy a cenar y llegaré tarde. #SUPERFINALES2020 #CastellonCornella — mariapm2003 (@maariaperezm) July 26, 2020

Y para aquellos a los que la historia les había dejado con intriga por su final, la propia María se encargó de actualizar en Twitter lo que ocurrió finalmente: "Chavales, mi papá ya me ha tirado las llaves. Hemos rayado un poco un coche, pero no pasa nada. muchas gracias al señor que pone los tweets en la tele", volvió a escribir. Lo que no sabemos es a qué equipo animaba el padre de la chica...

Chavales, mí papá ya me ha tirado las llaves. Hemos rayado un poco un coche, pero no pasa nada. Muchas gracias al señor que pone los tweets en la tele. #SUPERFINALES2020 #CastellonCornella — mariapm2003 (@maariaperezm) July 26, 2020

El Castellón vuelve a Segunda

Diez años le ha costado al CD Castellón volver al fútbol profesional, un tiempo en el que ha vivido un descenso administrativo por impagos a Tercera División donde militó siete temporadas; ha estado a punto de desaparecer varias veces; numerosos cambios accionariales; juicios... y donde la afición evitó su desaparición y batió el récord de abonados del fútbol español.

Castalia regresa al fútbol profesional y lo hace como campeón del grupo III de Segunda B y después de vencer en la fase de ascenso al Cornellà por 1-0, tras haber eliminado previamente al Peña. El CD Castellón militará por 42ª temporada en la categoría de plata, siendo uno de los clubes con mayor participación en esta división.

Para llegar hasta aquí la afición ha tenido que tirar de la entidad y evitar una desaparición que ha rondado en la última década en varias ocasiones alrededor del CD Castellón y es que tras el descenso deportivo en la temporada 2008/09 a Segunda B, la sociedad Castellnou 2005 S.L, que en aquel momento gestionaba el club de la mano del representante de futbolistas, José Manuel García Osuna y del ex presidente del Levante, Antonio Blasco, llevaron un año después a Tercera, descendiendo el club por impagos.

Una travesía por el desierto que duraría siete temporadas, en los que el Castellón ha visto como alrededor suyo aparecían supuestos salvadores que apenas llegarían a durar horas o semanas al frente de la entidad. Ni deportiva, ni económicamente, sus gestores aportaron ilusión. Más bien todo lo contrario.

[Más información: La afición del Sabadell se olvida del Covid y celebra el ascenso sin mascarilla ni distancia]