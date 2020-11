"Al Real Madrid le vendría bien Lukaku; para el Inter ficharía a Modric"

El Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes en el Alfredo Di Stéfano. Será un partido especial para Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto y fan incondicional del club italiano. El técnico, que tampoco esconde su simpatía por los blancos, ha hablado en Radio MARCA acerca del partido y recomienda un fichaje de cada equipo.

Ausencia de Lukaku

"Los últimos partidos han sido muy raros, el equipo ha dominado y luego no han concretado ningún triunfo. El equipo lleva muchos partidos empatados y encima la mayoría de los goles los marcó Lukaku. Es una merma muy importante".

Firma el empate

"En este punto sí que lo firmo. Deja todo abierto para la segunda vuelta y el Real Madrid ahora mismo está dando señales de recuperación. No sería mal resultado para el Inter de Milán".

Bajas blancas en el lateral

"Nosotros tenemos en el extremo izquierdo a Perisic, que lo viene haciendo muy bien, u otra opción, más conservadora, como es Ashley Young. En ningún caso hay que dar por hecho que en ese aspecto tengamos garantizado el desequilibrio".

Claves del partido

"Estamos recibiendo dos goles por partido, evitarlo sería el primer paso necesario. Si el Real Madrid te mete dos goles en casa, aunque sea en Valdebebas y sin público, es algo para prevenirse y protegerse".

Nivel del Inter

"El Inter no es un equipo de primera franja a nivel de presupuesto e inversión. No se puede permitir cada año dos jugadores de primer nivel, normalmente son futbolistas que otros equipos dejan ir. Nadie apostó hasta que llegó el Inter por Lautaro, por ejemplo. Cuando estuvo Mourinho se logró pescar los jugadores debidos y crear una gran química".

Lukaku en un partido con el Inter Twitter (@Inter)

¿Director deportivo?

"Si me dejan quedarme en Marbella e ir de vez en cuando (entre risas). Yo del Real Madrid ficharía a Modric, tenemos otra política de fichajes respecto a la edad. Y a la inversa, al Real Madrid no le vendría mal Lukaku, es un jugador con calidad y que está listo para competir al máximo nivel".

Aficionado de Inter y Madrid

"Soy del Inter desde que tengo uso de razón. Los rivales lo están haciendo bien y me alegro por el entrenador del Milan, Stefano Pioli, lo conozco personalmente y sé que es un gran entrenador. Es el momento para aprovechar que la Juventus ya no demuestra tanto poderío. ¿El Madrid? Es un gran equipo con un gran entrenador. Este año ha tenido algún paso en falso en la Champions, pero tiene margen porque en noviembre no se puede hacer ninguna valoración seria de ningún equipo en ningún deporte".

