Juanma Castaño: "Leo Messi actúa mal, es desleal; Bartomeu alimentó un monstruo"

Este martes 25 de agosto puede ser un día que cambie la historia del fútbol hasta como se conocía. La noticia saltó al poco de que Leo Messi mandase un burofax al Barcelona para comunicar que quiere abandonar el club ya. En el Camp Nou se encontraban Bartomeu y otros miembros de la directiva que comenzaron a plantear los diferentes escenarios.

Escenarios que para ellos solo cabe uno ideal: que el futbolista acabe cambiando de opinión, se quede y finalice su carrera como azulgrana. Es por esto que desde el Barça mandaron un burofax de vuelta a Messi para decirle que su deseo es que continúe formando parte de la familia culé.

Los aficionados tampoco han dudado en salir a la calle para pedir la dimisión de Bartomeu y todo ello ha sido noticia en los medios de comunicación de todo el planeta. En El Partidazo de la Cadena COPE, Juanma Castaño hacía un parón en sus vacaciones para comentar el bombazo del verano... o del año.

Leo Messi, preocupado durante el duelo entre el Barcelona y el Bayern EFE

El periodista asturiano se ha mostrado muy enfadado con Leo Messi y es que entiende que no está actuando bien y que tampoco está demostrando ser un líder como sí fueron Xavi, Puyol o Iniesta. Incluso en la actualidad Piqué. De hecho, Juanma Castaño ha asegurado que varios futbolistas que han pasado por el vestuario blaugrana lo han pasado mal al lado del argentino.

También ha echado parte de culpa de todo esto a Josep Maria Bartomeu, el cual dejó todo el poder del club en manos del futbolista y eso, al final, acaba pasando factura, tal y como está sucediendo ahora, tras la debacle en la Champions League y luego del tercer cambio en el banquillo en un mismo año.

Messi no actúa bien

"Esta no es forma de irse. Me parece muy desleal y poco elegante. No es que defienda la gestión de Bartomeu, pero es que Messi no está actuando bien".

No es un líder

"Ha ido avisando pullita a pullita, pero no se puede ir de esta forma. No me imagino a Puyol, Xavi o Iniesta yéndose así. ¿Se marcha un líder del Barça? No. Se marcha el mejor jugador de su historia, pero no un líder. No ha liderado el vestuario, ha mantenido sus normal. De hecho jugadores lo han pasado mal con Messi al lado en el vestuario".

El monstruo de Bartomeu

"Bartomeu se ha sometido a Messi. Cuando alimentas un monstruo te acaba comiendo y eso es lo que le ha pasado con Messi".

